Ce spune Biblia despre Crăciun?

Vâscul şi laurul. „Druizii (preoţii celţilor) atribuiau vâscului proprietăţi magice. Laurul, o plantă veşnic verde, era venerat întrucât simboliza întoarcerea soarelui.“ (The Encyclopedia Americana)

Luminile de Crăciun. Potrivit cu The Encyclopedia of Religion, europenii îşi împodobeau locuinţele „cu lumini şi cu arbori sau arbuşti cu frunza veşnic verde“ pentru a sărbători solstiţiul de iarnă şi pentru a alunga spiritele rele.

Oferirea de daruri şi petrecerile de Crăciun. O enciclopedie afirmă: „Saturnaliile, o sărbătoare romană ţinută la mijlocul lunii decembrie, constituie modelul multor obiceiuri de petrecere cu ocazia Crăciunului. De exemplu, în această sărbătoare îşi au originea petrecerile fastuoase, oferirea de daruri şi aprinderea de lumânări“ (The Encyclopedia Americana). Potrivit unei alte enciclopedii, „orice fel de muncă era întreruptă“ în timpul Saturnaliilor (Encyclopædia Britannica).

Sărbătorirea naşterii lui Isus. „Primii creştini nu celebrau naşterea [lui Isus] deoarece considerau că sărbătorirea zilelor de naştere era un obicei păgân.“ (The World Book Encyclopedia)

O analiză atentă a originii Crăciunului ne va ajuta să înţelegem că această sărbătoare are la bază ritualuri religioase păgâne. Potrivit Bibliei, orice formă de închinare dezaprobată de Dumnezeu este o ofensă la adresa lui (Exodul 32:5–7). Originea obiceiurilor de Crăciun

Biblia nu menţionează data naşterii lui Isus şi nu spune că ar trebui să o sărbătorim. O enciclopedie afirmă: „Sărbătorirea Crăciunului nu este stabilită de Dumnezeu şi nici nu-şi are originea în NT [Noul Testament]“ (Cyclopedia de McClintock şi Strong).

