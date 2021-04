Ce spune Biblia despre tălmăcirea viselor?

Ziua Națională din 27 Martie a fost „celebrată” prin tăcere de către președintele României, prim-ministru și ministrul de externe (declarația politică pe care am depus-o...

Dumitru Moţpan, vicepreşedinte al Parlamentului în anii 1994-1997 şi preşedinte al Parlamentului în 1997-1998 „Jenea s-o sfădit cu Cioara”, ne-a şoptit fondatorul...

- Dle Sturza, mă gândeam şi eu să mă las de jurnalism şi să mă apuc de afaceri, dar nu am pile în instituţiile de stat, nici în justiţie. Am vreo şansă să reuşesc?

Pe 4 martie se împlinesc 44 de ani de la cutremurul din 1977, cel mai devastator seism din istoria recenta a României care a lăsat in urma peste 1.500 de morți, 11.000 de...

Sfantul Conon a trait pe vremea Sfintilor Apostoli. S-a nascut in Isauria. Cei de aici au primit credinta in Hristos de la Sfantul Apostol Pavel. Parintii sai, Nestor si Nadia, l-au casatorit fara...

Am arătat în numărul precedent că româna, la fel ca celelalte limbi romanice, a moștenit din latină aproximativ 2000 de cuvinte-bază. Dacă ținem seama de felul cum s-au transmis...

Sfanta Ipomoni s-a nascut in jurul anului 1372 in familia lui Constantin Dragastes, unul dintre conducatorii si mostenitorii regatului sarb al lui Stefan Dusan. Este demn de amintit faptul ca multi...

Anexarea de la 1812, urmată apoi de o ocupaţie seculară ţaristă (1812-1917), a fost oare o eliberare de sub turci, un gest uman şi progresist al Rusiei, un act de dezrobire a poporului, aşa...

Sfintii mucenici ucisi in Manastirea Sfantul Sava cel Sfintit (Sambata Sfantului Teodor - Pomenirea mortilor). Paganii etiopieni au atacat Manastirea Sfantului Sava cel Sfintit in secolul al VIII...

În primele episoade am arătat câte cuvinte a moștenit româna din latină. Pentru a sublinia specificul acestui vocabular, l-am discutat din perspectivă romanică. Am constatat...

Reocuparea Basarabiei la sfârşitul lunii august 1944 a însemnat reintroducerea terorii în ţinut. De această dată, pe lângă deportări, rusificare, colectivizare etc.,...

Ce simbolizează, de fapt, oul și ce legătură are cu Sărbătorile Pascale. Sărbătorile Pascale se apropie cu pași repezi, iar una dintre cele mai frumoase tradiţii din această...

Eupsihie s-a nascut intr-o familie de nobili crestini fiind crescut de mic in dragostea de Dumnezeu si de semeni. In timpul domniei lui Iulian Apostatul, pe cand intaistatator al Bisericii...

Istoric, literar sau artistic, trebuie înțeles în contextul său istoric și social, însă nu am știut niciodată prea multe despre închisorile din vremea lui Iisus.

Pe când stătea Pilat pe scaun la judecată, nevasta sa a trimis să-i spună: „Să n-ai nimic a face cu Neprihănitul acesta; căci azi am suferit mult în vis din pricina Lui.” (Matei 27:19). Cunosc şi eu oameni care au fost avertizaţi sau înştiinţaţi de Dumnezeu în vis cu privire la anumite lucruri care ţineau de mântuirea lor. Astfel, am avut odată un grup de studenţi dintr-o ţară arabă, care mi-au spus cum tot satul lor, unde locuiau doar musulmani, au văzut într-o noapte acelaşi vis şi anume, un înger le-a vorbit şi le-a spus să cheme pe un om din satul vecin care le va spune o veste importantă, iar ei vor trebui să facă ce li se va spune. Omul respectiv era un creştin care a venit şi le-a spus Evanghelia. Aşa au crezut toţi în Domnul Isus şi au căpătat iertarea de păcate şi darul vieţii veşnice.

În cartea proorocului Isaia este scris: După cum cel flămând visează că mănâncă, şi se trezeşte cu stomacul gol, şi după cum cel însetat visează că bea, şi se trezeşte stors de puteri şi cu setea neastâmpărată: tot aşa va fi şi cu mulţimea neamurilor care vor veni să lupte împotriva muntelui Sionului. (Isaia 29:8) Unii oameni au văzut soluţiile la problemele în care se aflau, tocmai în vis. Când eram la şcoală, profesoara de chimie ne-a povestit că Mendeleiev, a descoperit tabelul său renumit în vis, dar după multe şi îndelungate cercetări şi căutări a unei legităţi în ce priveşte sistematizarea elementelor chimice. Dumnezeu ne avertizează în vis În Evanghelia după Matei este scris că îngerul Domnului a avertizat cu privire la mai multe lucruri şi de mai multe ori pe Iosif, soţul Mariei, mama lui Isus. Când a aflat că Maria era însărcinată şi se gândea să o lase pe ascuns ca să n-o facă de ruşine, îngerul i-a vorbit în vis şi i-a spus că copilul care era Domnul Isus a fost conceput de la Duhul Sfânt. Apoi îngerul i-a spus lui Iosif să fugă în Egipt, apoi să se întoarcă din Egipt. Îngerul le-a vorbit magilor după ce au văzut pruncul să se întoarcă pe un alt drum şi să nu mai meargă pe la Irod. Iar în noaptea înainte ca să fie adus Domnul Isus la judecata lui Pilat, Dumnezeu a avertizat-o pe nevasta acestuia, pentru că Biblia scrie astfel:

Doresc să vă pun ceva întrebări în privinţa viselor. De mai mult timp, am vise de diferite feluri, ceva fragmente din viaţă, ceva situaţii de zi cu zi şi rezolvarea acestora, care se împlinesc uneori cu mine în realitate; şi după ce se împlinesc eu îmi amintesc că le-am visat anterior… Întrebările mele sunt următoarele: Ce scrie Dumnezeu despre vise în Biblie? Ce trebuie să facem cu privire la ele? Pentru ce îmi sunt date? Îmi este interesant să cunosc ce vrea să-mi vorbească Dumnezeu prin acestea, pentru că Dumnezeu ne răspunde prin Biblie. Eu cred, mă rog să primesc pricepere de la Dumnezeu şi Îi mulţumesc că El mi-a dat posibilitatea de a-L cunoaşte. Vă mulţumesc că scrieţi articole despre situaţiile din viaţă din perspectiva Bibliei şi Dumnezeu să vă binecuvânteze mai departe.

Atacul a avut loc într-o localitate din sudul țării. Până la acest moment se știe doar că atacatorul a acționat singur, are aproximativ 20 de ani și i-a înjunghiat pe...

Autorităţile ruse au anunţat marţi că acordă termen de o lună reţelei americane de socializare Twitter pentru a elimina conţinutul "ilegal" de pe platforma sa, sub ameninţarea...

Ajuns la 50 de ani, bărbatul din Polonia nu are de gând să renunțe și s-a înscris din nou la proba teoretică. Cele 192 de încercări eșuate ale bărbatului reprezintă un record absolut...

Guvernul australian a decretat stare de dezastru natural în New South Wales. Ploile torențiale au dus la inundații masive în regiune, iar apa a înghițit mai multe case,...

