Ce spune forma nasului despre personalitatea ta

Reprezentanții Alianței pentru Unirea Românilor (AUR) sunt de părere că PNL - USR PLUS - UDMR trebuie să îi retragă sprijinul politic lui Florin Cîțu, după apariția celui...

Unul dintre reperele majore ale orașului São Paulo, Brazilia - clădirea Federației Industriilor (FIESP), construită în 1979, care are un design piramidal și o înălțime de...

Socialitul Igor Dodon s-a arătat deranjat de dedecizia Parlamentului Republicii Moldova de legislatură nouă, sub conducerea lui Igor Grosu. Acesta a refuzat să trimită observatori pentru...

Isac Tarlapan, fostul șef al Direcției Regionale Vest (DRV) a Poliției de Frontieră din R. Moldova, structură care are în subordine toate punctele de frontieră de la granița cu...

Inceputul de secol al XVI-lea aducea in tinuturile inzapezite ale Rusiei un monarh cum lumea nu mai vazuse inca de pe vremea imparatilor romani. Sadic, mistic, sangeros dar in acelasi timp diplomat...

Sfantul Mucenic Vavila a trait in vremea imparatului Numerian. Acest imparat dupa ce a jertfit idolilor pe copilul unui conducator pagan, dat drept zalog pentru pace, a mers catre biserica in...

Nasterea Maicii Domnului este primul praznic din Anul bisericesc, care incepe la 1 septembrie. Fecioara Maria s-a nascut din parinti foarte inaintati in varsta, Ioachim si Ana, ca rod al...

După Dictatul de la Viena din 30 august 1940, Nord-Vestul Transilvaniei a intrat sub ocupație maghiară. Teritoriul ocupat de horthyști în timpul celui de-al doilea război mondial a...

Moto: Într-o emisiune tv, un grup de comentatori politici discută subiectele care devin la modă în fiecare an la Chişinău, în august, în ajunul Zilei Independenţei R. Moldova: minorităţile neintegrate, limba, istoria, Transnistria, Găgăuzia ş.a.m.d. Recunoscându-se...

Președintele Maia Sandu pleacă la New York, SUA, unde va participa la Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite.

Pe lângă mirosul frumos pe care îl are, floarea de lavandă are proprietăți sedative ușoare, făcând parte din categoria plantelor care ajută la combaterea nervozității, atacurilor de panică, a anxietății și a palpitațiilor. Alături de aceasta stau și plantele...

Nas roman Sunt foarte practici si ambitiosi. Din randul acestora provin pionierii, deschizatorii de drumuri. Inainte de a lua vreo decizie, au tendinta de a lua in calcul absolut toate variantele posibile apoi trec la treaba.

Nas drept Este cunoscut si sub numele de nas grecesc. Despre oamenii cu nas grecesc se crede ca sunt foarte inteligenti si altruisti. Dau dovada de autodisciplina motiv pentru care au multe reusite in viata.

Nas scurt Posesorii unui asemenea nas sunt stabili, totusi le lipsesc dorinta si ambitia. Adesea se lasa depasiti de cei din jurul lor care sunt mai puternici si mai determinati in atingerea obiectivelor decat ei. Au, in schimb, personalitati fermecatoare, bune dau dovada de compasiune si sensibilitate.

Nas lung Sunt persoane cu spirit antreprenorial, cu o putere de concentrare buna, cu dorinta de reusi in viata, cu instincte ascutite care reactioneaza rapid la orice idee le vine. Cea mai mare problema a lor este ca intra adesea in problemele pe care le au din cauza propriilor calitati.

Nas mare Cu cat nasul este mai mare cu atat mai puternica, mai determinata, autoritara si doritoare de a duce la bun sfarsit singura lucrurile este persoana care il poseda. Acesti oameni sunt lideri innascuti, le place sa conduca si detesta sa li se spuna ce sa faca. Se dau in vant dupa proiectele importante si nu au nicio tragere de inima pentru lucrurile marunte. Nas mic Oamenii cu nasul sunt cei mai buni cand este vorba despre activitatile care necesita imaginatia si spontaneitatea. In acelasi timp insa, doresc sa obtina rezultate rapid motiv pentru care devin frustrati isi ies rapid din pepeni. Sunt companioni excelenti, mereu sunt gata sa ofere ajutor celor din jur. Cand le place ceea ce fac muncesc din greu si nu sunt deranjeazi daca fac activitati repetative.

Ziua internațională a prieteniei, marcată în fiecare an la 30 iulie, a fost adoptată oficial de ONU în 2011, în ideea de a transmite mesajul că prietenia între popoare,...

Unii cred că este rușinos să cumperi haine dintr-un magazine second hand. În România, încă mai există prejudecăţi legate de tendinţele SH. Peste graniță, fenomenul s-a...

Marcarea în fiecare an a Zilei internaţionale a carităţii a fost decisă de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU), prin Rezoluţia /RES/ 67/105. Scopul acestei...

