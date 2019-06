Ce spune forma nasului despre personalitatea ta

Fiecare nas este unic. Cu toate acestea, potrivit unui studiu publicat in "Journal of Craniofacial Surgery" in 2013, tesutul care uneste oasele si iti formeaza nasul poate spune multe despre personalitatea ta.

Oamenii de stiinta au studiat in jur de 1700 de imagini cu nasurile diferitelor persoane si le-au impartit in categorii. Iata ce au descoperit.

Persoanele cu nasul lung - Sunt abmbitioase in vietile profesionale si muncesc foarte mult. Au tendinta de a fi perfectioniste si isi pun viata personala pe planul doi.

Persoanele cu nasul scurt - Sunt sensibile si loiale. Valoreaza sentimentele mai mult decat orice altceva si ar prefera sa fie fericite in familie decat sa aiba o viata profesionala de succes.

Persoanele cu nasul ascutit - Stiu cum sa-ti administreze finantele si sunt mereu preocupate de situatia lor financiara.

Persoanele cu nasul lat - Au probleme de implicare si de relationare cu cei din jur.

Narile mari - Sunt un semn ca persoana respectiva adora sa cheltuiasca toti banii pe care ii are.

Narile mici - Sunt un semn ca persoana respectiva este atasata de familie.