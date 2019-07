Ce tip de conținut îți asigură cele mai multe vizualizări pe YouTube

De 24 de ani R. Moldova se află sub zodia nenoroclui și a neîmplinirii. După declararea Independenței scriitorul Ion Druță era convins că singura garanție de constituire și afirmare a statului R. Moldova este adoptarea Constituției.

Patru adolescenţi din Marea Britanie vor fi judecaţi, sub acuzaţia de atac homofob, dar şi alte infracţiuni, după ce au agresat două tinere care au refuzat să se sărute în faţa lor, într-un autobuz londonez, informează BBC.

În plus, firma de cercetare a găsit că anumite cuvinte din titlu generează mai multe vizualizări. De exemplu, clipurile cu mențiunea cuvintelor „Fortnite”, „prank” sau „worst” au primit de cinci ori mai multe vizualizări decât celelalte.

Da, SUA este țara cu cei mai mulți utilizatori activi YouTube (peste 180 de milioane de utilizatori), însă platforma a devenit o sursă de entertainment gratuit pentru milioane de oameni din multe alte țări. Topul canalelor cu cei mai mulți abonați pe YouTube în 2019 include un canal mexican, unul indian, altul brazilian, iar T-series, canalul din India, are cei mai mulți abonați de pe platformă (peste 100 de milioane).

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)