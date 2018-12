Ce trebuie reținut din ultimele revelații ale anchetei privind ingerința rusească în alegerile din SUA (AFP)

Moto: „Este timpul să luăm apărarea Românismului în propria lui țară. Căci, numai câțiva ani încă, dacă spiritualitatea lui se va confunda cu demagogia, toată puterea educativă a acestei spiritualități va fi compromisă” (C. Rădulescu-Motru)

Cum vă spuneam, cu câteva săptămâni în urmă, am fost la Istanbul, dar nu doar în excursie, ci ca participantă la cea de-a 37-a ediție a Târgului Internațional de Carte TÜYAP de la Istanbul, între 10 și 12 noiembrie. Evenimentele au fost organizate de Institutul...

Puţini sunt cei conştienţi de riscurile la care inima este supusă cu fiecare pas, atunci când viaţă pe care o duc nu poate fi considerată "sănătoasă". Un pahar de vin în plus? O zi în care nu ai făcut cele 30 de minute de mişcare? Niciun exces nu este uitat...

Democrații, care vor fi majoritari în Camera reprezentanților din ianuarie, ar putea lansa o procedură de destituire, dar aceasta are puține șanse să devină realitate.

Acesta este acuzat de "mai multe minciuni evidente" în ciuda acordului de cooperare cu echipa de anchetă, în special în ceea ce privește contactele cu administrația Trump sau cu unul dintre foștii săi asociați ruși. Rămâne un personaj central al anchetei, data sentinței fiind fixată pentru 5 martie. Închisoare cerută pentru Cohen Michael Cohen, 52 de ani, colaborează acum cu echipa de anchetă, iar avocații săi au cerut clemență din partea justiției. Însă procurorul federal din New York, care îl suspectează de diverse fraude în marja anchetei privind ingerința rusească, recomandă o pedeapsă "ușor inferioară" unui interval de 51 - 63 de luni de închisoare. Sentința va fi pronunțată miercurea viitoare. Ce urmează? Nicio dată limită nu a fost fixată de Robert Mueller pentru închiderea anchetei sale, care continuă să arunce o umbră amenințătoare asupra președinției lui Trump.

În aceste două cazuri, "Cohen a acționat cu intenția de a influența alegerile prezidențiale din 2016", "și-a coordonat acțiunile cu unul sau mai mulți membri ai campaniei", spune procurorul din New York. Dar în special "a acționat în coordonare și sub conducerea" lui Donald Trump, a adăugat el. "Minciunile" lui Manafort Efemer director de campanie al lui Donald Trump în vara lui 2016, Paul Manafort este în prezent în închisoare.

Procurorii apreciază că avocatul și omul de afaceri a acționat sub conducerea miliardarului american pentru a cumpăra tăcerea a două femei, actrița porno Stormy Daniels și un fost manechin Playboy Karen McDougal, care afirmă că au avut o relație cu Trump.

În colaborare cu procurorul Mueller, procurorii din New York l-au anchetat pe Michael Cohen și au descoperit o serie de delicte pe care acesta le-a recunoscut.

Ingerință rusească în campania prezidențială din 2016, suspiciuni de înțelegeri ascunse cu Moscova, finanțare electorală și bani pentru cumpărarea tăcerii a două femei. Acestea sunt principalele revelații dezvăluite în cascada de documente judiciare publicate vineri de procurorul special Robert Mueller și de justiția din New York, scrie AFP.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)