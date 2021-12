Ce trebuie să mâncați de Revelion ca să aveți un an plin de bucurii

Campania națională de înverzire a plaiului a demarat anul acesta pe 13 noiembrie, sub genericul ambițios „PLANTEAZĂ-ȚI VIITORUL”. Zeci de instituţii de stat, private, locale...

„Aquila non capit muscas” spune o arhicunoscută maximă latină, ce vrea să însemne că „vulturul nu prinde muște”. Se pare, totuși, că unii vulturi, când nu pot să-și obțină...

Președintele comisiei de grațiere din cadrul Președinției Republicii Moldova lansează ideea declarării persona non grata – a ambasadorului Extraordinar și Plenipotențiar al...

Isac Tarlapan, fostul șef al Direcției Regionale Vest (DRV) a Poliției de Frontieră din R. Moldova, structură care are în subordine toate punctele de frontieră de la granița cu...

Anterior, primarul de Trușeni a fost plasată sub control judiciar, iar acum s-a hotărât că aceasta va sta 30 de zile în arest la domiciliu.

Magistrații Curții de Apel Chișinău au admis recursul procurorului și au dispus aplicarea în privința procurorului Oficiului Ciocana, Igor Popa, a măsurii preventive sub formă de...

Numele Coşcodan provine de la o poreclă care are la bază termenul zoologic coşcodan ce numeşte „o specie de maimuţă cu coada foarte lungă”, termen pătruns la români din...

1 decembrie este ziua naţională a României şi are o însemnătate specială în societatea noastră. Totodată, această zi marchează un eveniment istoric foarte important:...

Numele Miclăuşeanu are la bază prenumele unguresc Miklós, formă ungurească a prenumelui Nicolae.

Sfanta Varvara a trait in timpul imparatului Maximian (284-305), la Heliopolis. Din cauza frumusetii sale trupesti este inchisa intr-un turn, de tatal sau Dioscor. Acest tata pagan considera...

Noi, Alexandru I, Împărat şi monarh al tuturor ruşilor etc.

La 14 decembrie 1989 are loc o tentativă de organizare a unei manifestaţii anti-ceauşiste la Iaşi care este zădărnicită de forţele de represiune.

Statul Moldova a dispărut în anul 1859, atunci când s-a unit cu statul Valahia. Republica Moldova nu are cum să fie continuatoarea statului medieval Moldova, iar istoria acestui stat începe cu data de 27 august 1991, la declararea independenţei.

Patru elemente caracterizează anul 2021 din punct de vedere economic. Este vorba despre creșterea semnificativă a prețurilor la mai multe produse și servicii de primă necesitate, majorarea comerțului extern, performanțele sectorului IT și al agriculturii. Aceasta este opinia lui...

Leul moldovenesc se depreciază în raport cu moneda unică europeană și dolarul american, potrivit datelor oficiale de schimb valutar afișate de BNM. Astfel, pentru astăzi, 27 decembrie, un euro are valoarea de 20 lei și 21 bani.

Șampania spală relele Nu în ultimul rând șampania are rolul său bine definit de Anul Nou. Se crede că atunci când se desface șampania la 12 noaptea anul care trece a fost împușcat, relele s-au spălat iar cele bune se vor aduna.

Verdețurile aduc prosperitate, rodia un bebeluș Dacă vreți să fiți prosperi și totul să vă meargă din plin în noul an, serviți în seara de Revelion diferite feluri de mâncare pline de verdețuri. În multe țări ale lumii există superstiția potrivit căreia dacă vreți să vă măriți familia cu un bebeluș, nu uitați să consumați de Anul Nou rodie.

12 boabe de struguri Strugurii ocupă de asemenea un rol extrem de important în meniul de Revelion. Fiecare membru al familiei trebuie să consume 12 boabe de struguri, indiferent dacă sunt negri sau albi. Se crede că numărul acestora este echivalent cu numărul de luni ale unui an. În funcție de cât de dulce este strugurele, așa va fi și luna respectivă.

Cine consumă pește va trece ușor peste probleme Sub nici o formă din meniul de Revelion nu trebuie să lipsească peștele. Potrivit tradiției, cei care pun pe masă pește de Anul Nou și-l consumă la cumpăna dintre ani, vor trece extrem de ușor peste toate problemele ivite de-a lungul anului.

O femeie din SUA a mărturisit că a mâncat cenușa soțului ei mort și spune că a ajutat-o să piardă aproximativ 19 kilograme, scrie The Sun.

Israelul a detectat un prim caz de infectare cu subvarianta Delta Plus a coronavirusului. Purtătorul subvariantei este un copil de 11 ani venit din Europa. Potrivit Times of Israel, acesta...

Actorul Alec Baldwin a ucis accidental o femeie şi a rănit un bărbat, după ce a tras cu un pistol de recuzită în timpul filmărilor pentru un western, în New Mexico.

Doi diplomaţi ruşi au părăsit Kosovo sâmbătă după ce au fost declaraţi persona non grata de Priştina, care îi acuză de ameninţare la adresa securităţii naţionale,...

Serviciile germane de securitate cred că bărbatul găsit mort lângă ambasadei Rusiei de la Berlin, despre care s-a spus că a căzut de la etaj, era un agent sub acoperire al FSB,...

