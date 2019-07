Ce trebuie să știi înainte să îți albești dinții

...Îmi amintesc de inundațiile din iulie 2010: am fost la Nemțeni, apoi la Obileni în chiar ziua când apele amenințau să treacă șoseaua care leagă aceste două sate. S-a scris și s-a vorbit mult despre acele zile dramatice, pline de – nu exagerez! – eroismul unora și lașitatea...

Sunt una din cele 22.650 de victime ale regimului comunist-stalinist de ocupaţie din anii 1940-1944, trimisă cu primul val de deportări din 13 iunie 1941 în regiunea Tomsk a Siberiei, unde am suferit foame groaznică, frig nemilos, chinuri nemaipomenite, înjosiri de neimaginat timp de 17 ani de surghiun.

Apiterapia este o metoda de tratament care foloseste produsele stupului. Este o metoda foarte veche, raspandita in toate regiunile lumii. Mierea de albine, laptisorul de matca, propolisul, ceara, pasture, veninul de albine sunt leacuri naturale de mare efect, ce pot fi folosite si in...

Cura cu grapefruit care are capacitatea de a purifica organismul, de a preveni cancerul, infectiile virale si alte boli, dar nu trebuie sa tina locul altor medicamente.

Inconstientul ne ascunde tot ceea ce constientul ar trebui sa stie. Angoasa, anxietate, depresie, inhibare. Stari tot mai cunoscute de catre omul modern. Incertitudinea oferita de viitor, dorinta de castig material tot mai accentuata, umilinta ori insuficienta ne arunca in pragul unor...

Unde poti avea parte de un tratament de albire a dintilor profesional? Clinica Trident pune la dispozitia pacientilor un centru de estetica dentara dotat cu cele mai moderne si eficiente echipamente si proceduri: de la albire cu lampa cu lumina LED, pana la gutiere de albire (cu aplicare la domiciliu). Procedura de albire a dintilor este facuta de medici experti in astfel de probleme dentare, care, cu ajutorul unor tehnologii moderne, ofera garantia unor dinti albi si stralucitori, cu pana la 6 nuante.

Albirea dentara nu este permanenta O albire dentara nu inseamna si un zambet perfect stralucitor, permanent. Desigur, intretinerea corespunzatoare, folosirea unor paste de dinti indicate de medicul specialist, precum si controlul periodic, sunt doar cateva dintre actiunile pe care trebuie sa le ai in vedere, imediat dupa efectuarea acestei proceduri. Cu toate acestea, rezultatele tratamentelor sunt diferite, acestea fiind durabile pana la 2 ani.

Nu este indicat sa efectuezi prea multe tratamente de albire a dintilor Apelarea de prea multe ori la albire dentara duce, in mod cert, la un rezultat opus celui dorit. Oricat de mare este obsesia pentru dinti albi stralucitori, grija pentru vitalitatea acestora trebuie sa primeze. Prin urmare, este indicat sa urmezi instructiunile unui medic expert in estetica dentara, iar procedura este indicata o data la doi ani.

Exista posibilitatea sa ai sensibilitate dentara Dupa tratamentul de albire, foarte multe persoane sunt predispuse la sensibilitate dentara, dar care, insa, dispare in timp. Cu toate acestea, poti evita acesta lucru, daca alegi aceasta procedura la timp. Cel mai bun moment pentru albirea dintilor este chiar dupa igienizarea profesionala, cand dintele este perfect curat. De asemenea, medicul dentist va sti daca ai nevoie de un agent de desensibilizare sau nu, care are rolul de a diminua si chiar elimina sensibilitatea dintilor.

Unii oameni sunt mai sensibili decat altii Oamenii au stiluri de viata si nevoi variate, de aceea abodarile dentare pot fi diferite. Chiar si modul cum arata gura ta si ce simte aceasta in contact cu un produs nou, pot fi criterii importante pentru produsul sau procedura dentara aleasa. Iritatii gingivale, dureri temporare sau sensibilitati ale dintilor pot fi doar cateva efecte secundare, aparute in urma nefolosirii produselor adecvate.

Un zambet stralucitor, de un alb orbitor, nu este chiar cea mai naturala solutie (amintesc medicii specialisti in estetica dentara), de aceea este indicat sa iti asortezi dantura cu o nuanta adecvata culorii tenului si parului tau.

Vei avea un zambet stralucitor Dantura adulta are o culoare galbuie sau usor cenusie, in niciun caz alb stralucitor, si adesea cu nuante inchise, cauzate de trecerea timpului peste smalt. Pe langa trecerea timpului, alimentele si lichidele pe care le mancam si bem, zi de zi, precum cafeaua, vinul si chiar sosul de soia, si care pot lasa pete vizibile pe dantura, sunt puternici influentatori ai pigmentului dentar.

Vrei sa ai un zambet alb perlat, care sa straluceasca in orice moment? Mai jos ai cateva dintre lucrurile pe care trebuie sa le stii despre procedura adoptata intr-un cabinet stomatologic si care, poate, te vor motiva sa iti faci o programare imediata pentru albirea dintilor.

