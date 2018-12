Ce vrea Putin la Paris?

Moto: „Este timpul să luăm apărarea Românismului în propria lui țară. Căci, numai câțiva ani încă, dacă spiritualitatea lui se va confunda cu demagogia, toată puterea educativă a acestei spiritualități va fi compromisă” (C. Rădulescu-Motru)

Cum vă spuneam, cu câteva săptămâni în urmă, am fost la Istanbul, dar nu doar în excursie, ci ca participantă la cea de-a 37-a ediție a Târgului Internațional de Carte TÜYAP de la Istanbul, între 10 și 12 noiembrie. Evenimentele au fost organizate de Institutul...

… Îmi amintesc ce forfotă mai era la Chișinău acum 10 ani. Mitinguri, demonstrații, marșuri, lozinci. „Jos Grossu!”, „Jos Demidenko!”, „Jos, mafia!”, „Noi suntem acasă!” etc. Atunci nici nu bănuiam măcar că, scandând „Jos,...

Marea Britanie şi Uniunea Europeană ar trebui să se pregătească pentru un al doilea referendum pe tema Brexit, deoarece probabil Parlamentul de la Londra nu va aproba acordul negociat de prim-ministrul Theresa May, a declarat fostul premier laburist, Tony Blair.

Un consiliu de prelaţi ortodocşi ucraineni a înfiinţat sâmbătă o biserică independentă de sub tutela religioasă a Moscovei, o hotărâre istorică, vizând să asigure ”securitatea” şi ”independenţa spirituală” a ţării - şi totodată un...

Din acestea două, cred că mai jos atârnă în balanţă răzbunarea. În Franţa, Putin vrea răzbunare pentru palma primită anul trecut, când atât parlamentul, cât şi preşedinţia, au fost cucerite de forţele proeuropene. Or, proiectul european, cu toate neajunsurile şi defectele sale, îi stă ca un ghimpe în gât dictatorului de la Kremlin, care vrea ca ţările europene să fie divizate şi, de dorit, să se afle în cât mai multe situaţii de conflict între ele, ca să fie slabe şi uşor de manipulat şi dominat. O lovitură de succes în Franţa – aducerea la putere a celor care vor scoate țara din UE – ar dinamita întreaga construcţie europeană de după al Doilea Război Mondial, lovind dur şi în America, care e principala susţinătoare şi artizană a unificării europene. Ar fi un fel de „v-am arătat noi”, peste decenii. E o oportunitate pe care Moscova nu o poate rata, aşa că va trebui să urmărim atent situaţia din Franţa. De evoluţia acestei țări depinde existenţa pe mai departe a Uniunii Europene.

De ce vrea Putin să-şi mai deschidă un „bistro”, vorbind metaforic, la Paris? În primul rând, pentru a-l face pe Emmanuel Macron mult mai cooperant cu Rusia pe temele importante pentru Moscova, în care Franţa, ca stat lider al UE, alături de Germania, are un cuvânt greu de spus în negocierile internaţionale: Siria, Ucraina, relaţia Rusia-NATO. În al doilea rând, pentru a destabiliza puterea din Franţa până la punctul în care să se pună problema unor alegeri parlamentare anticipate, pe care să le câştige Frontul Naţional şi Marine Le Pen, care astfel ar avea toate şansele să devină următorul preşedinte al Franţei, răzbunându-se pe eşecul suferit în 2017.

Aici intervine partea cu adevărat interesantă: manifestaţiile violente au fost reflectate într-o măsură suspect de mare de posturile ruseşti de propagandă, în special de „Russia Today”. Pentru maşina propagandistică a Federației Ruse, ele au servit drept justificare a ideii de „consum intern”, tirajate în permanenţă de la Moscova, precum că Occidentul e în decădere, e putred, instabil și ameninţător pentru securitatea cetăţeanului, în contrapondere cu pretinsa stabilitate din țara lui Putin. Şi, de parcă nu ar fi fost de ajuns, duminica trecută, printre manifestanţii cu veste galbene, au fost observaţi doi cetăţeni francezi cu simpatii pro-moscovite, susţinători ai „lumii ruse” din Donbasul afectat de războiul ruso-ucrainean. Aceştia au afişat în văzul lumii drapelul organizaţiei teroriste numite „republica populară Doneţk”, care controlează o parte din teritoriul regiunii ucrainene cu același nume, fiind asistată cu arme, muniţii, provizii, luptători şi bani, nu în ultimul rând, de către Federaţia Rusă. În plus, a fost dat publicităţii un videoclip de la manifestaţii, care arată cum un grup de protestatari violenţi este nevoit să se retragă din faţa unei clădiri, observând un grup de jandarmi îndreptându-se spre ei. La un moment dat, cineva dintre manifestanţi strigă în limba rusă „Nazad!” (Înapoi – rus.), după care întregul grup începe să se retragă. În acelaşi timp, alte imagini video surprind un alt grup violent, vandalizând intrarea în clădirea care adăposteşte Centrul Cultural Ucrainean din Paris - o entitate care nu are absolut nicio legătură cu revendicările protestatarilor. Între timp, cerințele manifestanților s-au diversificat, incluzând scăderea anumitor impozite, creşterea salariilor şi pensiilor şi renunţarea la anumite reforme instituţionale promovate de preşedintele Macron.

