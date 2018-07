Ce zic primarii ungheneni despre scrisoarea adresată șefilor și diplomaților europeni privind blocarea ajutorului marco-financiar pentru Republica Moldova?

”Expresul” a solicitat părerea unor primari din raionul Ungheni cu privire la semnarea deja faimoasei scrisori ai celor 713 primari din Republica Moldova către înalți oficiali europeni.





Iată ce au răspuns aceștia:

Maria Arteomov, Năpădeni: Da, am semnat acea scrisoare și eu. Dar ce trebuia să fac? Am venit în această funcție, ca să fac ceva, nu să mă țin mare și tare. Așa sunt vremurile. De cinci ani tot încerc să duc la bun sfârșit construcția apeductului în sat. Nu ai cum fără susținere. De unde să iau contribuția de 854 mii de lei pentru acest proiect? De la pensionarii din sat? Dacă vine mâine Năstase și-mi dă 500 mii de lei, cu el merg și pentru el voi agita să voteze toată lumea. Acum, mă gândesc să fac un demers către Filip, Candu, Plahotniuc, ca să mă susțină să realizez acest proiect.





Ștefan Roșca, Cornova: Eu ce trebuia să fac? Apeductul nu e terminat, canalizarea nu e terminată, turnul de apă nu e terminat… Eu sunt din PLDM, la guvernare sunt alții, care mi-au dat 1 milion de lei pentru căminul cultural, 5 milioane de lei pentru apeduct, Consiliul raional m-a ajutat, în ultimii doi ani, cu o contribuție de 550 mii de lei. Viața trece și trece repede, iar eu vreau să trăim omenește, să avem și noi apă, canalizare, drumuri. E ușor de comentat, de criticat. Eu azi îi cedez locul oricui din cei care critică. Să văd ce va face?

De ce Uniunea Europeană nu s-a implicat mai mult până acum, ca să nu se ajungă la ceea ce s-a ajuns? De ce a tăcut atunci când l-au judecat pe Filat pe ascuns? Vrem să știm și noi cât de vinovat este și dacă este vinovat. De ce i se permite lui Șor să facă ceea ce vrea el? De ce fondurile europene nu merg direct în primării, ca primarii să nu mai depindă de Guvern?

Gheorghe Filipovici, Boghenii Noi: Eu am semnat această scrisoare. Nu știu de ce numele meu nu este printre semnatari. Am semnat-o și am să vă spun de ce. M-am săturat de minciuni. Din 1988, tot lupt pentru ideea națională, pentru ca să trăim mai bine. Am fost bătuți, umiliți, batjocoriți. Am crezut în Roșca, în Matei, în Ghimpu… La ce-am ajuns? Ne-au mințit, iar eu urăsc minciuna. M-am săturat de minciuni. Cel puțin, aceștia de azi (PDM – nota red.) nu au încercat să demonstreze că-s mai buni decât sunt. De aceea și-s cu ei, deși am alte viziuni. De aceea susțin acțiunile lor. Nu văd cine altceva ar putea fi mai buni.

Sergiu Bodrug, Măgurele: Vă spun sincer, nici nu am văzut acea scrisoare. Nimeni nu mi-a propus s-o semnez. Dar cine ar îndrăzni? Eu le-am spus anterior ce gândesc și cred că au înțeles.

De bani avem cu toții nevoie, dar prin asemenea gesturi pierdem mult mai mult: și ca națiune, și în aspect social, și în aspect cultural, și ca imagine.

Reamintim că, potrvit listei date publicității, 23 din cei 33 de primari ai raionului Ungheni au semnat acea scrisoare, adresată președinților Consiliului Europei, Parlamentului Europei, Comisiei Europene, șefului Misiunii Uniunii Europene în Republica Moldova, precum și ambasadorilor statelor europene acreditate în Republica Moldova, în care se referă la rezoluția ”cu accente dure împotriva Republicii Moldova” și-și exprimă regretul că ”deputații dintr-un grup important al parlamentului European au plecat urechea la manipulările, calomniile și neadevărurile prezentate de unii politicieni de la Chișinău”, care, potrivit semnatarilor, au făcut tot posibilul ca să blocheze finanțarea europeană pentru Moldova. Toți 23 sunt membri sau simpatizanți ai PDM.

