Cea mai importantă resursă a omenirii, în pericol. Oraşele unde se apropie „Ziua Zero”

Deşi acoperă 70% din suprafaţa Pamântului, apa, în special cea de băut nu este suficientă. Doar 3% reprezintă apă proaspătă.





Peste un miliard de persoane nu au acces la apă de băut, iar 2,7 miliarde au probleme cu apa cel puţin o lună pe an, scrie BBC.

Un studiu din 2014, care a analizat 500 de oraşe din întreaga lume, a ajuns la concluzia că unul din patru vor avea probleme cu apa de băut în viitor.





Datele ONU arată că cererea pentru apă proaspătă va depăşi rezervele cu 50% în 2030, de vină fiind o combinaţie de factori precum schimbările climatice, creşterea populaţiei şi intervenţia umană.

Primul oraş care va rămâne fără apă în luna aprilie a acestui an este Cape Town din Africa de Sud. Municipalitatea din Cape Town i-a informat pe locuitorii săi că ar putea fi privaţi în totalitate de apă începând din 21 aprilie din cauza unei secete severe care afectează de mai multe luni acest oraş, ce ocupă locul al doilea în clasamentul celor mai mari aglomeraţii urbane din Africa de Sud. Cape Town, care primeşte în fiecare an milioane de turişti, a implementat deja măsuri stricte de raţionalizare, atât în hoteluri, cât şi pentru persoane private, încercând să întârzie cât mai mult "Ziua Zero" - ziua în care oraşul va rămâne fără apă. Printre altele, municipalitatea a interzis săriturile în piscinele municipale şi ameninţă că va da în judecată persoanele private care consumă mai mult de 87 de litri de apă pe zi.

Alte oraşe în pericol sunt São Paulo, Bangalore, Beijing, Cairo, Jakarta, Moscova, Istanbul, Ciudad de Mexico, Tokyo, Miami, Londra.

Sursa: capital.ro