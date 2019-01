Cea mai mare economie a Europei s-a blocat. Germania revizuiește în scădere masivă estimarea de creșterea pentru 2019

… Îmi amintesc ce forfotă mai era la Chișinău acum 10 ani. Mitinguri, demonstrații, marșuri, lozinci. „Jos Grossu!”, „Jos Demidenco!”, „Jos, mafia!”, „Noi suntem acasă!” etc.

A trecut Nașterea Domnului atât pe calendarul nou, cât și pe cel vechi. Am sărbătorit așa cum ne-am obișnuit sau în funcție de biserica de care ținem. Pentru unii urmează Botezul Domnului, pentru alții s-au încheiat sărbătorile de iarnă.

„Plec pentru numai un an din țară! mi-am jurat acum șapte ani. Dar greutățile m-au tras de mânecă și să vezi că încă nu m-am întors”, îmi povestea femeia cu ochii albaștri, plini de fericire de la bun început, dar care încetișor începuseră să...

Se întâmplă foarte rar să vezi un film bun la posturile noastre TV. Despre unul dintre aceste filme, care a fost difuzat și în acest an la Canal 3, Crăciun fericit (Crăciunul în tranșeele Primului Război Mondial) am scris anul trecut.

Astăzi nu voi scrie despre politică! Pentru că se supără lumea, se enervează… Am ales o temă mai neutră - celebrul meu omonim, omofon și omograf Constantin Tănase, marele actor de la Teatrul „Cărăbuș” din Bucureștiul… de altădată.

După mai multe episoade hibernale, vremea se va schimba dramatic în următoarele zile. Vom avea parte de temperaturi de primăvară, iar precipitațiile vor fi sub formă de ploaie.

Un ultim mare cap al vechii mafii ruse din New York și-a petrecut noaptea de marți spre miercuri pe Aeropotul Internațional din Chișinău, autoritățile moldovene interzicându-i pătrunderea în țară. Este vorba de Boris Nayfeld, "cel mai notoriu mafiot" -...

Ministrul Economiei, Peter Altmaier, a subliniat că Germania ar urma să înregistreze un nou an de creştere în 2019, chiar dacă va fi cel mai mic ritm de creştere economică înregistrat după 2013, scrie Agerpres. "Economia germană este pe cale să înregistreze un nou an de creştere, al 10-lea la rând. Aceasta este cea mai lungă fază de creştere economică înregistrată după 1996", a spus Altmaier. În 2018, cea mai mare economie europeană a înregistrat un avans de 1,5%, potrivit unei estimări preliminare publicată de oficiul federal de statistică, comparativ cu o creştere de 2,2% înregistrată în 2016 şi 2017. În perioada următoare, Peter Altmaier estimează că Germania se confruntă în special cu riscuri provenite din mediul economic extern, precum Brexitul, disputele comerciale şi contextul fiscal internaţional. Cu toate acestea, Altmaier a spus că nu există motive de panică şi a reiterat că va încerca să reducă taxele pentru a veni în sprijinul angajaţilor şi companiilor. Potrivit Eurostat, Germania a fost principalul partener comercial al României, în 2017, în condiţiile în care 20% din exporturile şi importurile de bunuri ale României au avut ca destinaţie sau au venit din prima economie europeană. La nivelul UE, Germania a fost principala destinaţie a bunurilor exportate de 17 state membre şi una din primele trei destinaţii pentru 22 de state membre.

Ministerul german al Economiei şi-a revizuit miercuri prognoza de creştere pentru acest an până la 1%, de la 1,8% cât estima în toamna anului trecut, ca urmare a efectelor Brexitului, disputelor comerciale şi contextului fiscal internaţional, transmite AFP.

