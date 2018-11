Cea mai mare problemă a vinurilor moldovenești pe piața chineză constă în faptul că R. Moldova nu este suficient de cunoscută

Există o vorbă românească: „Ce are de-a face căciula cu prefectura”, care i se potrivește ca o mănușă lui Igor Dodon. Săptămâna aceasta la un post de televiziune privat, care reflectă doar „realizările” socialiștilor, Igor Dodon a dat un interviu în care a...

Centrul de Informaţii Universitare anunţă programul „Burse de Merit” 2018 – pentru cei mai buni studenţi ai ţării, ediţia XXIII, organizat sub egida Consiliului Rectorilor din Republica Moldova, cu suportul financiar al BC “Moldova Agroindbank” SA şi al...

Prețurile petrolului au scăzut marți cu peste 7%, la cele mai reduse nivele din ultimul an, pe fondul evoluției negative a pieței de pe Wall Street, provocată de îngrijorările tot mai mari legate de încetinirea creșterii economiei globale, transmite Reuters. Cotația...

Reprezentantul Coreei de Sud, Kim Jong Yang, a fost ales președinte al Interpol în urma sesiunii adunării generale a organizației care avut loc in Dubai. Anterior, principalul favorit pentru această funcție a fost generalul rus Alexander Prokopciuk, transmite BBC.

Ucraina marchează astazi a cincea aniversare de la începutul protestelor din Maidan. La Kyiv, are loc un serviciu divin și se depun flori la Memorialul ”Eroilor Sutei Ceresti”. În plus, astăzi, ca parte a campaniei „Nu vom uita”, în capitala Ucrainei...

Viorel Garaz a menționat că piața chineză, care este încă în formare, are un potențial imens, iar dintre toate piețele pe care exportă vinuri Republica Moldova, cei mai mulți bani pentru o sticlă i-a câștigat în China.

„Ei ne spun foarte sincer: „Uitați-vă, noi facem o degustare în orb. Luăm vinuri din diferite țări care sunt în topul preferințelor consumatorului chinez printre care plasăm și un vin din R.Moldova. În urma unei astfel de degustări, vinurile moldovenești totdeauna sunt în topul preferințelor”. Atunci noi le zicem să le cumpere și să le promoveze, iar ei ne răspund că le este mult mai ușor să vândă un vin care este, poate, de trei ori mai scump, dar și mai prost decât vinul nostru, deoarece lumea încă nu ne cunoaște. Deci, cam asta e problema noastră pe care o întâmpinăm pe piața chineză, dar este o problemă de timp. Așa s-a întâmplat pe mai multe piețe. Cred că deja am spart gheața pe piața chineză și urmează să culegem roadele în următorii ani”.

