CEA MAI UȘOARĂ DIETĂ. Slăbești 4 kilograme pe săptămână

Acest regim are la baza trei etape care trebuie respectate cu strictete. Prima etapa este pregatirea si tranzitia, a doua etapa este perioada propriu-zisa de slabire, iar a treia este revenirea.



Dieta poate fi tinuta de la trei saptamani pana la doua luni si jumatate.



1. Tranzitia si pregatirea

Aceasta etapa de adaptare dureaza intre 7 si 10 zile, timp in care anumite alimente sunt excluse din dieta, iar altele vor fi consumate fara nicio restrictie. Alimentele interzise sunt: mancarurile preparate prin prajire, carnea, ouale, alimentele conservate, dulciurile care contin zahar, cafeaua si alcoolul. Alimente permise: cereale integrale, nuci, susan, pasta de susan, alune si arahide neprajite, seminte de floarea-soarelui neprajite, ulei de floarea-soarelui presat la rece, masline, dovleac, salate de cruditati si sucuri naturale.



2. Dieta propriu-zisa

Salatele de cruditati (legume si fructe) si sucurile naturale preparate acasa sunt vedetele regimului. Fiecare isi poate prepara salatele in functie de preferinte. De retinut: legumele si fructele nu se vor prelucra termic si se vor lasa impreuna aproximativ 90 de minute pentru a se omogeniza inainte de a fi consumate sub forma de salata de cruditati.

3. Revenirea

Pentru ca dieta sa aiba efectul asteptat, revenirea la alimentatia preparata termic se va face treptat, in aproximativ 10 zile si se vor respecta urmatoarele etape:

- in primele cinci zile, alimentatia cu cruditati se va mentine in proportie de 75%

- primele alimente preparate termic vor fi supele de legume cu mult zarzavat

- incepand cu a sasea zi se vor introduce in meniu piureurile si tocanitele de legume, iar proportia de hrana preparata termic poate ajunge usor la 50% din total

- timp de o luna de la terminarea dietei cu sucuri si cruditati este interzis consumul de carne, alimente conservate, prajeli mezeluri si afumaturi

- se va respecta un program regulat al meselor

- nu se va manca intre mese

- mancarea se va mesteca incet si foarte bine

- nu se vor consuma bauturi sau alimente prea fierbinti sau prea reci

- se va evita consumul de apa in timpul mesei sau dupa masa, apa se va consuma obligatoriu cu 30 de minute inainte de masa

Dieta cu cruditati poate fi tinuta si numai o saptamana, timp in care vei slabi patru kilograme.

Meniul este foarte simplu si este acelasi pentru toata saptamana.

In prima jumatate a zilei, pana in ora 15.00, trebuie sa consumi o jumatate de kilogram de fructe: mere, lamai, portocale, kiwi, cirese, zmeura si apa plata

In a doua jumatate a zilei trebuie sa consumi o jumatate de kilogram de legume crude sub forma de salata: rosii, ardei, salata verde, castraveti, varza, conopida, broccoli, morcovi, telina, ceapa si apa plata.