Ceai de ghimbir. Beneficii, contraindicații. Cea mai buna rețetă de ceai de ghimbir

Ceai de ghimbir. Ghimbirul nu este doar un condiment aromat si delicios, ci si unul dintre cele mai sanatoase condimente din lume. Originar din Asia, ghimbirul este folosit in scopuri medicale inca de acum 2000 de ani.



Efectele ceaiului de ghimbir sunt miraculoase. Iata numai cateva dintre ele:



Lupta impotriva cancerului

Multa lume este afectata de cancer, sub diverse forme. Ceaiul de ghimbir are multiple proprietati care protejeaza corpul impotriva cancerului, de la cancerul la plamani, prostata, ovare, colon, pana la cancerul la san, de piele sau la pancreas. In plus, ceaiul de ghimbir poate fi un adjuvant in cazul persoanelor care urmeaza tratament impotriva cancerului, reducand simptomele neplacute ale acestuia (cum ar fi greturile cauzate de chimioterapie).



Protejeaza impotriva Alzheimerului

Alzheimerul este o boala neurodegenerative progresiva care distruge sistemul nervos. Ea afecteaza aproximativ 60-70% din populatia de peste 65 de ani a lumii.



Substantele pe care le contine ghimbirul pot incetini degenerarea celulelor creierului si imbunatatesc functile cognitive.

De ajutor in cazul sindromului colonului iritabil

Aceasta tulburare digestiva afecteaza milioane de oameni la nivel global. Printre simptome se numara balonare, crampe, gaze, diaree, constipatie, mucus in scaun. Din fericire, proprietatile ghimbirului fac minuni si in cazul persoanelor care sufera de sindromul colonului iritabil.

Ceaiul de ghimbir calmeaza simptomele acestei boli.

Te scapa de flatulenta

Flatulenta poate fi extrem de jenanta si te poate lua prin surprindere in momente extrem de nepotrivite. Bea ceai de ghimbir seara, inainte la culcare, si va face minuni peste noapte, neutralizand gazele intestinale.

Usureaza arsurile gastrice

Arsurile gastrice, principalul simptom al refluxului gastroesofagian, afecteaza milioane de oameni din intreaga lume. Cei mai multi utilizeaza medicamentele inhibitoare, insa cauza ramane. Ceaiul de ghimbir, in schimb, nu doar ca usureaza simptomele, insa si calmeaza intreg sistemul digestiv. In plus, ataca bacteria helicobacter pylori, pe seama careia se pune aparitia refluxului gastroesofagian.

Pentru efecte maxime, se recomanda consumarea ceaiului de ghimbir cu 20 de minute inainte de masa.

Ajuta la scaderea in greutate

Supraponderabilitatea poate atrage probleme de sanatate grave: atac de cord, tensiune arteriala mare, colesterol crescut, diabet si chiar cancer.

Ceaiul de ghimbir te poate ajuta in arderea grasimilor, prin imbunatatirea metabolismului. In plus, creeaza mai repede senzatia de satietate si suprima apetitului. Bea ceai de ghimbir si poti intarzia aparitia senzatiei de foame cu pana la 6 ore.

Tine sub control glicemia

Nivelul glucozei din sange este foarte important pentru mentinerea starii de sanatate si a unei greutati optime. Ceaiul de ghimbir te va ajuta sa iti echilibrezi nivelul glicemiei si sa ai o putere de concentrare mai mare.

Relaxeaza muschii

Cand faci miscare, muschii obosesc si apar crampele. Ceaiul de ghimbir te ajuta sa reduci durerea musculara si sa scurtezi perioada de recuperare de dupa efort.

Imbunatateste absorbtia nutrientilor

Starea de sanatate a organismului depinde foarte mult si de cat de bine se absorb nutrientii din alimentele pe care le consumam. Daca vrei sa-ti imbunatatesti starea de sanatate, ceaiul de ghimbir va spori absorbtia de nutrienti in organism.

Usureaza greturile de gravida

Femeile insarcinate ar putea incerca ceaiul de ghimbir pentru usurarea simptomelor asociate cu sarcina: greturi, varsaturi etc.

Reduce inflamatia cauzata de artrita

Ghimbirul are puternice proprietati antiinflamatorii si poate fi de un real ajutor in cazurile unor boli inflamatorii precum artrita.

Decongestioneaza caile respiratorii

Aceleasi proprietati antiinflamatorii contribuie si la decongestionarea cailor respiratorii cauzate de astm sau alte probleme respiratorii.

Sinusurile vor fi si ele decongestionate si va fi favorizat drenajul acestora cu ajutorul ceaiului de ghimbir, baut cald spre fierbinte.

Imbunatateste circulatia sangvina

Ghimbirul ajuta la subtierea sangelui, imbunatatind circulatia sangvina. Un ceai de ghimbir este excelent, mai ales pe timp de iarna, pentru ca genereaza senzatia de cald. De asemenea, ceaiul de ghimbir este indicat in caz de degeraturi usoare, grabind vindecarea.

De ajutor in caz de rau de miscare

Daca ai rau de miscare, ceaiul de ghimbir iti vine in ajutor. Va calma stomacul si vei uita de starile de ameteala, greata si varsaturi.

Usureaza durerile

Poti uita de medicamentele analgezice. Gratie proprietatilor sale antiinflamatorii, ghimbirul reduce intensitatea durerilor. Incepe dimineata cu un ceai de ghimbir si vei simti imbunatatirea.

Improspateaza respiratia

Spre deosebire de usturoi sau ceapa care dau un miros neplacut respiratiei, ghimbirul o improspateaza. Ceaiul de ghimbir va “spala” gura si poti scapa astfel de respiratia cu gust de cafea sau mancare.

Imbunatateste libidoul

Pentru ca este stimulata circulatia sangelui in organism, ghimbirul poate fi considerat si afrodisiac. Efectele sunt evidente atat la barbati, cat si la femei.

Imbunatarirea sistemului imunitar

Ca o concluzie a tuturor beneficilor de mai sus, se poate spune ca ghimbirul imbunatateste sistemul imunitar, pentru ca elimina toxinele, anihileaza bacteriile si curata sistemul limfatic.

Contraindicatiile ceaiului de ghimbir

In ciuda efectelor sale miraculoase, ceaiul de ghimbir poate face mai mult rau decat bine unor categorii de oameni.

Iata cine nu trebuie sa consume ghimbir.

Persoanele care au probleme cu coagularea sangelui

Pentru ca imbunatateste circulatia sangvina, ceaiul de ghimbir nu este recomandat persoanelor care au probleme cu coagularea sangelui, intrucat creste riscul de sangerare abundenta.

Inainte de operatii

Acelasi motiv de interdictie este si in cazul persoanelor care urmeaza sa sufere o interventie chirurgicala. Ceaiul de ghimbir consumat inainte favorizeaza sangerarea abundenta.

Femeile insarcinate

Desi face minuni in cazul greturilor matinale, el poate genera contractii uterine. De aceea, gravidele ar trebui sa fie precaute cu ghimbirul si sa ceara sfatul medicului inainte de a consuma ceai de ghimbir.

Persoanele bolnave de ulcer

Ghimbirul poate conduce la blocaj intestinal, mai ales in cazul persoanelor care au ulcer sau care au mai suferit de blocaje intestinale. Cere sfatul medicului cu privire la dozajul corespunzator, in caz ca vrei sa consumi ghimbir.

Pietre la fiere

Ghimbirul stimuleaza productia de bila, de aceea este contraindicat persoanelor cu pietre la fiere.

Persoanele cu diabet

Medicii recomanda sa eviti combinarea ghimbirului cu medicamente care subtiaza sangelui. De asemenea, ghimbirul este contraindicat in cazul persoanelor care iau tratament pentru diabet. Cere sfatul medicului inainte sa consumi.

Reteta ceai de ghimbir

Pentru a prepara cea mai buna reteta ceai de ghimbir ai nevoie de doua ingrediente principale: ghimbir proaspat si apa filtrata. Restul ingredientelor sunt optionale. Iata o reteta pentru doua portii

Ingrediente pentru preparaea ceaiui de ghimbir

– 1 lingura de ghimbir proaspat ras

– 2 cani de apa

– 1 lingura de miere raw sau sirop de artar pur

– sucul de la jumatate de lamaie.

Optional

– 1 baton de scortisoara

– flori de musetel

– tinctura de echinaceea

– frunze proaspete de menta

– 1 varf de cutit de boia de ardei iute.

Mod de preparare ceai de ghimbir

Curata ghimbirul de coaja, da-l pe razatoare fina. Infuzeaza ghimbirul si poti adauga, dupa gust, optional, scortisoara, menta, musetelul, boiaua.

Daca folosesti ibricul: fierbe apa, adauga ghimbirul, opreste focul si lasa ibricul pe ochi 10 minute. Daca folosesti ceainicul, pune ghimbirul in el, adauga apa fierbinte, lasa 10 minute.

Strecoara apa pentru a indeparta ghimbirul, adauga zeama de lamaie proaspat stoarsa si indulcitorii dupa gust.

Daca iti place ceaiul rece, lasa-l sa se raceasca, apoi baga-l in frigider sau adauga-i cuburi de gheata inainte de servire.

