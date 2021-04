Ceaiuri contraindicate pentru copii

Ziua Națională din 27 Martie a fost „celebrată” prin tăcere de către președintele României, prim-ministru și ministrul de externe (declarația politică pe care am depus-o...

Dumitru Moţpan, vicepreşedinte al Parlamentului în anii 1994-1997 şi preşedinte al Parlamentului în 1997-1998 „Jenea s-o sfădit cu Cioara”, ne-a şoptit fondatorul...

- Dle Sturza, mă gândeam şi eu să mă las de jurnalism şi să mă apuc de afaceri, dar nu am pile în instituţiile de stat, nici în justiţie. Am vreo şansă să reuşesc?

Sfanta Ipomoni s-a nascut in jurul anului 1372 in familia lui Constantin Dragastes, unul dintre conducatorii si mostenitorii regatului sarb al lui Stefan Dusan. Este demn de amintit faptul ca multi...

Anexarea de la 1812, urmată apoi de o ocupaţie seculară ţaristă (1812-1917), a fost oare o eliberare de sub turci, un gest uman şi progresist al Rusiei, un act de dezrobire a poporului, aşa...

Sfintii mucenici ucisi in Manastirea Sfantul Sava cel Sfintit (Sambata Sfantului Teodor - Pomenirea mortilor). Paganii etiopieni au atacat Manastirea Sfantului Sava cel Sfintit in secolul al VIII...

În primele episoade am arătat câte cuvinte a moștenit româna din latină. Pentru a sublinia specificul acestui vocabular, l-am discutat din perspectivă romanică. Am constatat...

Reocuparea Basarabiei la sfârşitul lunii august 1944 a însemnat reintroducerea terorii în ţinut. De această dată, pe lângă deportări, rusificare, colectivizare etc.,...

Ce simbolizează, de fapt, oul și ce legătură are cu Sărbătorile Pascale. Sărbătorile Pascale se apropie cu pași repezi, iar una dintre cele mai frumoase tradiţii din această...

Istoric, literar sau artistic, trebuie înțeles în contextul său istoric și social, însă nu am știut niciodată prea multe despre închisorile din vremea lui Iisus.

Sfantul Mucenic Sava s-a nascut in anul 334, intr-un sat din zona Buzaului. Parintele sau duhovnicesc era preotul Sansala. Cei doi erau calugari misionari in tinutul Buzaului unde, probabil,...

Ceaiul de tei nu este deloc sănătos pentru copiii cu vârste sub cinci ani, mai ales din cauza unor alcaloizi pe care îi conţine. Derivaţii colinici din florile de tei au un intens efect sedativ, chiar hipnotic (somnifer), asupra majorităţii copiilor de vârstă mică, efect aparent de dorit mai ales în cazul celor foarte agitaţi. Dar substanţele active din ceaiul de tei obligă creierul să fie mai leneş atunci când în mediu apar unii stimuli. Această „lenevire” este temporară şi reversibilă, însă poate avea alte consecinţe nefaste asupra evoluţiei sistemului nervos. Spre exemplu, un consum pe timp mai îndelungat de ceai de tei poate face ca scoarţa cerebrală să se obişnuiască cu modelul lent de reacţie la orice stimul din mediu. Altfel spus, poate conduce la o nepăsare generală, lipsă de motivaţie, indiferenţă şi apatie. Acest model de evoluţie a psihismului, chiar dacă nu este evident, se întipăreşte uneori destul de bine în temelia proaspăt construită a mentalului şi chiar a temperamentului micuţului. Ca şi în cazul ceaiului negru sau verde, starea de bine datorată modificării stării de excitaţie poate crea un prim model al dependenţei psihice, crescând riscul la tabagism, alcoolism sau alte toxicomanii ale viitorului adolescent. Iar la copiii cu reactivitate emoţională crescută ceaiul de tei poate conduce la stări de ameţeală şi chiar leşin, extrem de periculos, mai ales în timpul jocului nesupravegheat. Ceaiul de mentă e bine tolerat de copii , dar nu e lipsit de riscuri, căci efectul mentolilor asupra respiraţiei nu este întotdeauna benefic. Cercetătorii britanici au arătat că pentru 20% din bărbaţi dilatarea căilor respiratorii produce, paradoxal, o scădere a oxigenării creierului. Se dereglează procesul respirator, rezultând un efect similar unei respiraţii grăbite şi superficiale, ca şi în cazul atacului de panică.

Ceaiul negru şi cel verde , aşa-zisul ceai chinezesc sau indian, reprezintă o licoare extrem de periculoasă pentru un copil de vârstă mică. Cofeina din ceaiul negru sau verde are uneori efecte chiar benefice pentru organismul adult, însă poate acţiona asupra sistemului nervos şi cardiovascular al copiilor într-un mod asemănător excesului de cafea la adulţi. Mai mult, acţiunea cofeinei asupra celulei nervoase la copilul de vârstă preşcolară este mult mai agresivă, chiar şi pe un termen mai lung. Spre deosebire de adult, creierul copilului nu are încă dezvoltate şi bine conturate căile de frânare ale excitaţiei şi majoritatea stimulilor produc reacţii excitatorii bruşte. În consecinţă, fie apare o stare de agitaţie extremă, fie tensiunea se va acumula şi va conduce la anxietate (frică fără obiect) sau accentuarea unor temeri.

Atacul a avut loc într-o localitate din sudul țării. Până la acest moment se știe doar că atacatorul a acționat singur, are aproximativ 20 de ani și i-a înjunghiat pe...

Autorităţile ruse au anunţat marţi că acordă termen de o lună reţelei americane de socializare Twitter pentru a elimina conţinutul "ilegal" de pe platforma sa, sub ameninţarea...

Ajuns la 50 de ani, bărbatul din Polonia nu are de gând să renunțe și s-a înscris din nou la proba teoretică. Cele 192 de încercări eșuate ale bărbatului reprezintă un record absolut...

Guvernul australian a decretat stare de dezastru natural în New South Wales. Ploile torențiale au dus la inundații masive în regiune, iar apa a înghițit mai multe case,...

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)