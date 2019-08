Ceaușescu și Newsweek. Au trecut 30 de ani de la ultimul interviu cu ultimul stalinist

Am decis să acordăm o atenție mai mare dezvoltării comunelor… Intenționăm să oferim celor de la țară, practic, tot ceea ce au și oamenii orășenii, mai puțin gălăgia și poluarea.

Oamenii pe care Meyer i-a văzut la Televiziunea Română, compunând „noua“ conducere, erau tot cei vechi. „Știți, aceștia nu au fost conducătorii unei revolte a oamenilor. Aceștia făceau parte din vechea gardă. OK, în mod clar, s-a schimbat garda, s-a întors valul, iar oamenii lui Ceaușescu s-au întors împotriva lui.

Ochi de pește, dacă peștii ar putea gândi. Am revăzut acea privire șase luni mai târziu, când zăcea mort la pământ, ucis de un pluton de execuție“.

Parodia lui Chaplin, «Marele dictator», nu putea rivaliza cu acest autentic personaj. Am fost primii jurnaliști americani care i-au luat un interviu lui Ceaușescu în ultima decadă și ultimii care l-au văzut în viață“.

Ceaușescu e nebun. Toți românii gândim așa. Dar dacă ies pe stradă și spun că «asta nu e bine», miliția vine după mine imediat și dispar în spațiu. N-o să fie nicio revoluție în România. Niciodată“.

Aceasta era atmosfera în capitala României. Apăsătoare sub povara unei sărăcii vizibile. Pantofii sport ai reporterului atrăgeau atenția tuturor, marfă de calitate, pe care o mai puteai vedea doar în cercurile elitei.

În vara anului 1988, Michael R. Meyer a devenit șeful Biroului Newsweek pentru Germania, Europa Centrală și de Est și Balcani. În același an, regimurile comuniste au căzut în Ungaria, Polonia, Germania de Est, Cehoslovacia și România.

„N-am întâlnit niciodată pe cineva cu mai puține calități umane“ Acum treizeci de ani, o serie de manifestații pașnice în Europa de Est au pornit un lanț de evenimente care au culminat cu prăbușirea Uniunii Sovietice. 1989 a fost un an politic esențial în Europa de Est comunistă, care avea să schimbe geopolitica mondială.

Michael Meyer, jurnalistul care a realizat interviul, publicat sub titlul „Ultimul stalinist“, era șeful biroului Newsweek pentru Germania, Europa de Est și Balcani.

