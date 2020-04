Ceban chipurile vrea, dar nu poate. Primăria, impotentă în recuperarea terenului de pe Nicolae Costin 44/1

Erodarea imaginii unui guvern, are nevoie, în mod obiectiv, de o anumită perioadă de timp. Indiferent de gafele pe care le face, învestirea unui nou guvern, generează anumite așteptări și trebuie să treacă o anumită perioadă de timp, până când oamenii vor începe să observe...

Mandatul aleșilor locali va fi prelungit până cel târziu la 31 decembrie acest an, potrivit unui proiect de ordonanță de urgență anunțat de vicepremierul Raluca Turcan la începutul ședinței de Guvern de luni.

Am încercat să aflăm de la primarul Ceban cum se întâmplă că Primăria deja de aproape două săptămâni nu poate să-și execute propriile decizii, însă acesta nu ne-a răspuns la telefon.

Aceasta a fost deja a patra încercare de demolare a fundamentului, care, la fel, s-a soldat cu eșec. Totul din cauza antreprenorului care boicotează lucrările. Scenele se produc chiar sub privirile polițistului de sector, care nu poate face nimic altceva decât să întocmească de fiecare dată câte un proces-verbal pe numele proprietarilor companiei de construcție.

