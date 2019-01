CEC atenționează că au rămas doar câteva zile pentru înregistrarea prealabilă

Suntem în pragul Nașterii Domnului. Zi de adevărată bucurie duhovnicească. O zi în care apar, cum am mai spus, zorii mântuirii noastre.

Este esențial să îți detoxifici organismul dacă vrei să slăbești mai repede. Această băutură te ajută să scapi rapid de kilogramele în plus.

Preşedintele Klaus Iohannis a reiterat astăzi că va candida pentru un nou mandat la alegerile prezidenţiale şi a anunţat obiectivele pentru acest an.

Alegătorii se pot înregistra prealabil pînă pe data de 9 ianuarie 2019 (cu 45 de zile înainte de data scrutinului). Cel tîrziu cu 25 de zile înainte de ziua alegerilor, alegătorul poate anula înregistrarea efectuată anterior. Înregistrarea prealabilă nu atrage după sine excluderea cetățenilor din lista electorală unde își are domiciliu. În cazul în care, în ziua alegerilor, persoana înregistrată se va afla în țară, aceasta va putea vota conform domiciliului.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)