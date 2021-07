CEDO: Rusia a exercitat un control efectiv asupra regimului de la Tiraspol. Dovezi clare că rușii sunt OCUPANȚI

Stimate domnule Renato Usatii, cu mare reținere folosesc sintagma „stimate”, dar voi fi politicos în continuare. Am urmărit cu multă atenție declarația dumneavoastră...

Preşedintele Belarusului, Aleksandr Lukaşenko, aflat sub presiune din cauza sancţiunilor dictate de Uniunea Europeană, a cerut marţi sprijin suplimentar din partea Rusiei, în...

- Dle Sturza, mă gândeam şi eu să mă las de jurnalism şi să mă apuc de afaceri, dar nu am pile în instituţiile de stat, nici în justiţie. Am vreo şansă să reuşesc?

S-a născut în 1872 in comuna Truşeni din împrejurimile Chişinăului.

În cimitirul Mănăstirii Cernica, printre mormintele pătimiţilor basarabeni, am aflat şi despre mormântul modest al lui Theodor Inculeţ.

„În data de 22 iunie 1941, Armata Română avea să treacă Prutul cu un singur scop, iar acela nu era dobândirea de noi teritorii: eliberarea de sub ocupația...

Am intrat în anul 2012 în care comemorăm bicentenarul răpirii Basarabiei de către ruşi, eveniment care a marcat şi încă marchează destinul poporului nostru, prin faptul că...

Miercuri, am urmărit emisiunea „Studio deschis” de la postul de televiziune TV7, în cadrul căreia „s-au confruntat” deputatul comunist Mark Tkaciuk și președintele de onoare al PD, Dumitru Diacov.

Moto: Într-o emisiune tv, un grup de comentatori politici discută subiectele care devin la modă în fiecare an la Chişinău, în august, în ajunul Zilei Independenţei R. Moldova: minorităţile neintegrate, limba, istoria, Transnistria, Găgăuzia ş.a.m.d. Recunoscându-se...

Astfel, Curtea a dispus achitarea din contul Federaţiei Ruse, în beneficiul reclamanţilor a sumei de 34.132 de Euro în calitate de prejudiciu material şi moral, dar şi suma de 4.500 Euro în calitate de costuri şi cheltuieli pentru reprezentare. Potrivit avocatului Promo-LEX, Alexandru Postica: ”Această hotărâre confirmă odată în plus abuzurile grave la care sunt supuşi locuitorii regiunii transnistrene: privare ilegală de libertate, condiţii proaste de detenţie, confiscări abuzive de proprietăţi, dar şi lipsa unor remedii eficiente în această privinţă. Chiar dacă faptele descrise în hotărâre s-au produs în anii 2010-2015, acestea sunt actuale şi astăzi.”

Reclamantul a fost deţinut în mai multe locuri privative de libertate din regiunea transnistreană, în condiţii inumane de detenţie: umiditate ridicată, supraaglomerare, lipsa ventilării artificiale, paturi supraetajate din lemn, fără lenjerie de pat, condiţii nesanitare, alimente puţine şi de proastă calitate, paraziţi etc.

Al doilea reclamant a fost arestat de structurile de forţă ale ”rmn” la 20 decembrie 2012, fiind acuzat de deturnare de fonduri ale partenerilor săi de afaceri. Detenţia sa a fost prelungită în mod repetat. La 24 decembrie 2012, bunurile sale personale, precum şi proprietăţile companiei sale au fost confiscate. La 16 iunie 2014, „judecătoria or. Bender” a condamnat reclamantul, ”pentru abuz de putere” la 1 an şi 8 luni de închisoare şi la o amendă de 270 de ruble „rmn”. De asemenea, aşa-numita instanţă a obligat reclamantul să achite 212.750 de Euro cu titlu de prejudiciu.

În fiecare an, la data de 12 iunie, este marcată Ziua mondială împotriva exploatării prin muncă a copiilor.

Solstiţiul de vară are loc anul acesta luni, la ora 06:32, ziua de 21 iunie fiind cea mai lungă din an şi marcând începutul verii astronomice. Durata zilei va fi de 15h 32m, cea a...

Era liberei circulații a transformat totul, de la securitatea și locația muncii până la prețurile din magazine, scrie The Financial Times într-o analiză în care...

Robert Downey Sr., cineast cunoscut pentru titluri ca „Putney Swope” şi „Boogie Nights” şi tatăl actorului Robert Downey Jr., a murit la New York, pe 7 iulie, la...

