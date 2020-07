Cei mai buni elevi ai şcolilor cu predare în limba română din raioanele aflate sub ocupație separatistă vor primi burse de merit din partea unei asociaţii româneşti

Cei mai buni elevi ai şcolilor cu predare în limba română din regiunea transnistreană vor primi burse de merit din partea unei asociaţii româneşti. În fiecare an, de Crăciun şi Paşti, 20 de elevi selectaţi după rezultatele la învăţătura, vor primi câte 500 de lei româneşti. Directorii liceelor din zona transnistreană spun că decizia Asociaţiei Europene de Strategii Politice Nicolae Costin este ca o gură de oxigen în contextul presiunilor cărora trebuie să le facă faţă zi de zi.

Începând cu acest an, cei mai buni elevii care învăţă în şcolile cu predare în limba română din regiunea transnistreană vor fi răsplătiţi pentru meritele lor. Bursa ce poată numele lui Ioan Alexandru va fi acordată în urma unei selecţii.

MARIA ROIBU, directorul Liceului "Alexandru Cel Bun", Bender: "În cazul dat noi am luat cele mai bune rezultate la învăţătura, activitate extracuriculară şi am avut într-un moment o fetiţă care eu personal am propus-o, graţie faptului că din această familie îşi aduce copi trei la număr, deja de nouă ani din Tiraspol la liceul nostru., sunt oameni extraordinar de buni".

Decizia de învăţa într-o şcoală cu predare în limba română, când majoritatea vorbeşte limba rusă, este şi un act de curaj. Presiunile autorităţilor şi sistemului politic nu sunt întotdeauna favorabile.

LEONORA CERCAVSCHI, directorul Liceului "Ştefan Cel Mare", Grigoriovca: "Uneori suntem lăsaţi mai lejer, uneori suntem foarte, foarte presaţi dar faptului că nu oferit în Grigoriovca nicio clădire deja vorbeşte despre presiune. Vorbeşte despre un efort a acestor copii care doresc să studieze limba română, istoria românilor, de a parcurge în fiecare zi zeci de kilometri".

Bursa nou instituită poartă numele poetului român contemporan Ioan Alexandru.

NICOLAE MOCANU, preşedintele Asociaţiei Europene de Strategii Politice "Nicolae Costin": "Bursa Ioan Alexandru a fost constituită cu ocazia zilei de 28 iunie, la Iniţiativa ambasadorului Iuliana Gorea Costin, cu colabarea cu societatea Ştinţifică din Bucureşti. Din punctul nostru de vedere ei sunt cei mai chinuiţi care se jertfesc pentru a învăţa şi a promova limba şi cultura românească".

În regiunea trasnistreană funcţionează cinci licee şi un gimaziu cu predare în limba română.

http://tvrmoldova.md