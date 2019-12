Cei mai buni studenți din R. Moldova pot obține burse de merit de 12 mii de lei

Warner Bros. a anunţat că cel de-al patrulea film din seria cinematografică "The Matrix" şi lungmetrajul "The Flash" vor fi lansate pe marile ecrane în 2021 respectiv 2022 şi a retras filmul "Akira" din calendarul său oficial de lansări, informează...

Programul „Burse de Merit” a ajuns la cea de-a XXIV-a ediție și este organizat sub egida Consiliului Rectorilor din Republica Moldova, cu suportul financiar al unei bănci comerciale și a unui operator de telefonie mobilă.

Bursele pot fi solicitate de studenții din ultimul an de studii, cu frecvență la zi, ciclul I, studii superioare de licență, studenți înmatriculați în primul an de studii, cu frecvență la zi, ciclul II, studii superioare de master și tinerii care urmează programe de studii integrate.

