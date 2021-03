Cel mai bun remediu pentru anemie. Primăvara îl găsești peste tot

Nu ține această cură mai mult de 2 săptămâni, și nici dacă faci parte din categoria persoanelor ce se confruntă cu tromboze,dacaă ești însărcinată, eventual aflat sub medicație, deoarece un conținut ridicat de vitamina K oferit de acestă plantă va determina creșterea a vitezei de coagulare. Această atenționare este pentru urzica consumată în stare proaspătă, cea uscată nu are restricții atât de grave. Urzica uscată poate fi administrată însă fără teamă în aceste afecțiuni, mai puțin în sarcină sau alăptare.

