Cel mai de temut instrument al lui Stalin împotriva propriului popor. Cum a făcut milioane de victime

Am publicat în această săptămână (luni-joi) o serie de articole despre relaţiile dintre cele două maluri ale Prutului în perioada comunismului, încercând să le surprind printr-o cronologie a evoluţiei relaţiilor dintre Moscova şi Bucureşti în anii 1950-1989....

Nu-mi place să scriu despre Transnistria, deoarece, când încep a medita pe marginea acestui subiect, simt că ies pe contrasens. Punctul meu de vedere asupra acestei regiuni este unul anacronic și sentimental, format sub influența „Doinei” lui Eminescu care încadra neamul...

Plus, ştia deja prea multe. Aşa că a fost sacrificat. De altfel aceasta era viaţa pe muchie de cuţit în NKVD. Yagoda a fost acuzat de conspiraţionism, de spionaj şi simpatie faţă de foştii lideri bolşevici. A fost executat. Yezhov i-a luat locul şi a condus ”Marea Teroare” în 1936-1939. Numai în anii 1937-1938, pentru a-şi mulţumi şeful şi nu a avea soarta lui Yagoda, Yezhov a dispus arestare a peste 1.3 milioane de oameni dintre care peste 680.000 au fost executaţi pentru crime împotriva statului comunist. După 1941 NKVD a mai trecut prin mai mult preocese de reformare ajungând NKGB şi mai apoi din 1946, minister, adică MGB, ”Ministerul Siguranţei Statului”. După numeroase procese de transformare s-a format KGB în 1954, adică „Comitetul Securităţii Statului”.

Zaporozhets şi-a folosit toată influenţa pentru a-l elibera şi al trimite din nou pe urmele lui Kirov. Pe 1 decembrie 1934, tânărul Leonid Nikolayev a reuşit să păcălească gărzile liderului sovietic şi l-a împuşcat mortal pe Kirov. A urmat finalul unui plan malefic, greu de crezut. Yagoda l-a pus pe Nikolayev să semneze sub tortură un act prin mărturisea că ar fi fost pus să-l ucidă pe Kirov, de Gregory Zinoviev şi Lev Kamenev, doi lideri sovietici aflaţi în opoziţie cu Stalin şi foşti prieteni ai lui Lenin.

Tocmai de aceea Consiliul Comisariatului Poporului a simţit nevoia de a pune bazele CHEKA, adică poliţia politică condusă de Felix Dzerzhinsky. În 1922, CHEKA a fost reorganizată şi transformată în GPU, aflată în subordinea NKVD. În 1923 are loc o nouă transformare iar GPU se transformă în OGPU aflată în subordinea Sovietului Comisarilor Poporului. În 1930 NKVD a fost desfinţat de Stalin şi reinventată în 1934 la ordinele dictatorului sovietic. Practic pe 10 iulie 1934 a fost reînfiinţat NKVD şi a făcut joncţiunea cu OGPU transformat în GUGB. Noul NKVD îngloba atribuţii clare de poliţie secretă, poliţie politică şi forţă de opresiune sovietică. Exact ceea ce-şi dorea Stalin. În cadrul noului NKVD au fost recrutaţi agenţi specializaţi în intimidare, în spionaj, tortură şi tot ceea ce era necesar pentru a îndeplini misiunile impuse de conducerea URSS.

În 1917 după revoluţia din Februarie, sistemul de poliţie din perioda ţaristă a fost desfiinţat fiind înlocuit de miliţii populare. Odată cu lovitura de stat bolşevică organizată de Lenin în octombrie 1917, ministerul afacerilor interne s-a transformat în NKVD, o structură ce îngloba atât atribuţii de menţinere a ordinii publice, de poliţie politică, serviciu de pompieri, miliţie cetăţenească etc. În general era un serviciu înţesat de proletariat, cu o calificare şi o calitate îndoielnică, departe de ceea ce va deveni NKVD în anii dictatoriali ai lui Stalin.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)