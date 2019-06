Dacă noua guvernare crede că cel mai mare dușman al său e Partidul Democrat și e suficient să distrugă tot ce alimentează acest partid și totul va fi bine, greșește amarnic. Noua guvernare are un dușman mult mai puternic, care are șanse reale să o răpună, și acesta se numește Sistemul.



Nu o dată am scris anterior despre ceea ce constituie Sistemul, care de fapt e unicul ce a condus în realitate Moldova în anii de independență. Sistemul își schimbă doar fața, acceptând alianțe de scurtă durată cu politicienii (care cred naivi că sunt stăpâni ai Republicii Moldova), dar niciodată nu-și schimbă esența. Alianțele cu politicienii sunt necesare pentru Sistem deoarece-i permit să se întărească continuu și să se afle într-o zonă anumită de confort. Atunci când nemulțumirea față de situația din țară atinge cote alarmante, e jertfit politicianul cu care e asociat Sistemul, iar însăși Sistemul, după un moment de respiro, revine în forță, cu o nouă față, dar cu aceeași esență.

Dacă noua guvernare consideră că, schimbând în funcție anumiți conducători de instituții vor învinge Sistemul, se înșeală. Conducătorii de instituții nu sunt esența Sistemului – ei sunt, la fel ca și politicienii de la guvernare, un fel de interfață a acestuia, care periodic e schimbată.

Un fost mare demnitar de stat îmi povestea (a doua zi după venirea în funcție) că un subaltern i-a oferit un plic cu câteva zeci de mii de euro și i-a spus: „Șeful, asta e cota pe care o vei primi lunar. Tot atâta îți vor aduce și alți șefi de nivelul meu”. Fostul mare demnitar mi-a spus că l-a dat afară pe subaltern cu tot cu bani, dar i-a fost milă să-l dea pe mâna justiției. Ulterior, nu mi-a mai povestit despre astfel de cazuri. Înțeleg de ce.

Cam așa lucrează Sistemul – e suficient să accepți odată bani pentru ceva sau un mic serviciu și gata… ai devenit parte a Sistemului. Eu înțeleg că noua guvernare acum e gata să declare: „Noi suntem altfel! Noi suntem tineri, necompromiși, necorupți, nu vom accepta nici un fel de recompense și nici un fel de colaborare cu Sistemul!”. Dați-mi voie să tratez cu mult scepticism astfel de declarații. De-a lungul anilor, am văzut sute de tineri intrând în funcții importante de stat și toți ca unul jurau că sunt necorupți, reprezentanți ai altei generații și că totul va fi altfel de acum încolo. Dar, peste ceva timp avântul lor scădea și ei…. deveneau parte a Sistemului.

Admit că Maia Sandu nu va lua bani, nu va accepta recompense, servicii etc. Poate ca ea vor mai fi câțiva în noua guvernare. Dar sunt gata să pun pariu pe orice că marea majoritate a tinerilor care vin acum în funcții vor deveni… parte a Sistemului. Se vor gândi că merită și ei o casă mai bună, niște vacanțe mai exotice, copiii lor să învețe în anumite instituții de învățământ de prestigiu etc. Iar toate astea nu ai cum să ți le asiguri din salariul de la stat. Într-un cuvânt, va prevala „factorul uman”. Și atunci ce folos de cumsecădenia și corectitudinea Maiei Sandu și încă a câtorva din noua guvernare? Omul își face impresia despre o guvernare nu doar după lider, ci și în baza prestației echipei în general, după nivelul de viață pe care-l are. Și din acest punct de vedere lucrurile nu vor fi în favoarea Maiei Sandu și a noii guvernări.

De aceea, dați-mi voie să privesc mult mai realist lucrurile, dând la o parte euforia generală care a cuprins societatea. Prea multe am văzut în politica moldovenească pentru a mă lăsa dus de valul emoțiilor. Aș vrea să cred că, cu noua guvernare, va fi mai bine, dar ceva îmi spune că din nou vom ajunge să îngânăm același trist refren: „Vin ai noștri, pleacă-i noștri, noi rămânem tot ca proștii…”.

Dumitru Spătaru

http://tribuna.md