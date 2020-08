Cel mai mare protest din istoria Bielorusiei / SUTE DE MII de oameni au ieșit în stradă împotriva DICTATURII și au cerut SCHIMBĂRI

Sute de mii de persoane au ieșit în marș pentru a protesta împotriva puterii la Minsk, în timp ce muncitori au fost aduși cu forța pentru o demonstrație pro-guvernamentală, în timp ce președintele Alexander Lukașenko se confruntă cu cel mai mare val de contestare de la sosirea sa la putere în 1994.

La protest, care a atras în jur de 200.000 de persoane, nu a fost vizibilă prezenţa poliţiei, conform reporterului Reuters. Atmosfera a fost una de sărbătoare, oamenii purtând steagurile alb-roşii folosite în Belarus după destrămarea URSS în 1991, înainte ca Lukaşenko să restabilească în ţară o versiune sovietică patru ani mai târziu. Manifestanţii au strigat „Trăiască Belarus” şi ”Nu vom uita sau ierta”.

Cel puţin două persoane au murit şi mii au fost arestate în urma protestelor declanşate după scrutinul de duminica trecută. Oponenţii lui Lukaşenko, aflat la putere de 26 de ani, spun că votul a fost fraudat, dar preşedintele invocă rezultatele oficiale, care îi acordă peste 80% din sufragii.

Cu puţin înaintea mitingului opoziţiei, susţinători ai lui Lukaşenko s-au adunat, sub măsuri stricte de securitate, în centrul Minskului pentru prima dată de la alegeri, pentru a-l urmări pe preşedinte ţinând un discurs înflăcărat.

„Trupe NATO sunt la porţile noastre. Lituania, Letonia, Polonia şi Ucraina noastră natală ne ordonă să ţinem noi alegeri”, a spus Lukaşenko, susţinând că Belarusul ar „muri ca stat” dacă alegerile s-ar repeta. „Nu v-am trădat niciodată şi n-o voi face niciodată”, a mai afirmat el.

Conform agenţiei ruse RIA, citată de Agerpres, armata din Belarus va efectua exerciţii în vestul ţării între 17-20 august. Candidata opoziţiei în alegeri, Svetlana Tihanovskaia, plecată marţi în exil în Lituania, a chemat pentru această duminică la un uriaş „marş al libertăţii” la Minsk şi în alte oraşe.

Mii de oameni au luat parte la proteste împotriva lui Lukaşenko şi în alte oraşe din ţară. Angajaţi la stat, inclusiv poliţişti şi personal din televiziune, au venit în sprijinul protestatarilor, iar unele din cele mai mari uzine de stat, coloana vertebrală a modelului economic de tip sovietic al lui Lukaşenko, au fost afectate de proteste şi încetări ale lucrului.



Belarus Freedom march is the largest gathering in Belarus history! pic.twitter.com/2SwS59qfLS