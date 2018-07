Cel mai puternic om din Germania s-a implicat în scandalul momentului în sport din Germania

Mesut Ozil, unul dintre cei mai buni fotbaliști germani din ultimii ani, a anunțat duminică, pe Twitter, că se retrage din naționala Germaniei din cauza criticilor primite după ce s-a fotografiat alături de preşedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, înaintea Mondialului din Rusia, împreună cu colegul său din naţionala germană Ilkay Gundogan, de la Manchester City, scrie digisport.ro.





„La fel ca în cazul multor oameni, rădăcinile mele ancestrale se întind în mai multe ţări. Am crescut într-adevăr în Germania, însă istoria familiei mele are rădăcini solide în Turcia. Am două inimi, una germană şi alta turcă", a scris Mesut Ozil duminică, pe contul său de Twitter, potrivit sursei citate.

Cancelarul german Angela Merkel nu a rămas indiferentă la această și decizie și a transmis că respectă decizia lui Mesut Ozil de a se retrage din selecţionata de fotbal a Germaniei.





"Aşa cum ştiţi, cancelarul îl apreciază foarte mult pe Mesut Ozil. Mesut Ozil este un jucător de fotbal care a făcut multe pentru echipa naţională. Mesut Ozil a luat acum o decizie care trebuie respectată", a declarat luni Ulrike Demmer, purtătoarea de cuvânt a lui Merkel.

