Cel mai reputat epidemiolog, VEȘTI BUNE despre pandemia de coronavirus

... precum vă spuneam, se făcea că eram mort. Ba nu, nu eram, ci fusesem. Nu, nici așa nu e bine. Ce înseamnă fusesem? E un aspect al timpului trecut, care nu are nici noapte, nici zi, nici toamnă și nici primăvară. Eram e mai bine, deoarece deși e tot un timp mort, exprimă moartea într-o...

Vitalie Eșanu, Antreprenor IT Recent, Serviciul de Informații și Securitate a luat o listă de site-uri de tip fake news (termen foarte vag definit) de pe website-ul unei organizații și a început combaterea fake news-ului sub umbrela luptei cu COVID-19. Nu mă voi da în...

covid-19 made in moldova

Angajații Ministerului Afacerilor Interne monitorizează în continuare respectarea măsurilor Comisiei pentru Situații Excepționale, în vederea prevenirii răspândirii virusului de tip nou. În prezent, se menține regimul de carantină în mun. Soroca, or. Ștefan...

“Mai avem cam o săptămână de urcat din punct de vedere al cazurilor cu COVID 19, apoi cred că lucrurile se vor mai linişti. În ultimele săptămâni la noi la spital a tot crescut numărul de îmbolnăviţi, dar gestionăm situaţia şi o avem sub control. Sigur, trebuie să fim atenţi că putem avea surprize”, a declarat Cătălin Mişarcă, directorul medical al Spitalul Judeţean din Braşov.

Epidemiologul are un mesaj optimist. “Coronavirus este tot o viroză, tot respiratorie. Un ciclu epidemic pe orice teritoriu, trece în şase- opt săptămâni. Uitaţi-vă ce s-a întâmplat în China. A fost un număr mare de cazuri, după care lucrurile s-au liniştit. A trecut în Europa, Italia, Spania şi acolo a existat un număr mare de cazuri apoi a început să coboare”, a declarat Geza Molnar pentru Mediafax.

