Cel mai vechi strat de gheaţă din Marea Arctică se dezintegrează, pentru prima dată în istorie

Una dintre cele mai vechi şi mai groase calote de gheaţă din regiunea Polului Nord a început să se dezintegreze, pentru prima dată în istorie. Este pentru a doua oară, anul acesta când dezintegrarea stratului de gheaţă expuse apa oceanelor la temperaturile crescute din atmosferă.



Acesta este parţial rezultatul schimbărilor climatice produse de valurile de căldură şi curenţii de aer cald ajunşi în emisfera nordică.. Conform Science Alert imaginile furnizate de satelitul NASA Worldview arată momentul în care gheaţa devine casantă şi mobilă.

„Stratul a devenit mobil deoarece este mult mai subţire decât anterior, acest lucru a fost observat şi în alte regiuni din Arctica”, a declarat fizicianul Peter Wadhams, director al Polar Ocean Physics Group din cadrul Universităţii Cambridge.





„În trecut mare parte din stratul de gheaţă din Arctica era compusă din straturi formate de-a lungul unor perioade diferite de timp. Singura zonă cu straturi de gheaţă formate în diferite perioade se află în nordul Groenlandei, însă imaginile din satelit arată că şi această zona a început să se dezintegreze”, a declarat Wadhams.

Gheaţa din această regiune este extrem de groasă şi compactă, însă este împinsă de către curentul transpolar, unul dintre cei mai importanţi curenţi din Oceanul Arctic, ce transportă gheaţă din Siberia până în Groenlanda.

„Gheaţa de aici nu poate fi transportată mai departe, aşadar se adună în grămezi. În medie are o grosime de 4 metri şi se poate acumula în culmi de peste 20 de metri grosime”, a declarat cercetătorul Walt Meier din cadrul US National Snow and Ice Data Center.

Însă temperaturile record din februarie şi august au subţiat acest strat de gheaţă ce poate fi mişcat, în prezent, de către curenţi. Informaţile prezentate de Norwegian Ice Service arată că stratul de gheaţă din Arctica este cu 40% mai scăzut decât media periodei.

Wadhams avertizează că acest lucru ar putea distruge populaţia de urşi polari, foci sau grupurile indigene care pescuiesc în zonă .

descopera.ro