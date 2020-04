Cele 7 motive pentru care vama Albița este preferata traficanților

Acesta ne-a precizat că nu este vorba de un singur motiv pentru care Albița este un punct vamal frecventat de rețelele de trafic, ci de un cumul de factori, care pleacă de la oameni și ajunge pân la dotări. Pentru a afla care sunt toate motivele pentru traficanții preferă Albița, am stat de vorba cu mai multe surse din domeniu.

Autoritățile și experți independenți estimează că bugetul public pierde anual între un miliard de euro și două miliarde de euro din contrabanda cu mărfuri nedepistată de la granițele țării. Producătorii de țigări consideră că traficul ilegal cu țigarete dintre România și Republica Moldova sau Ucraina aduce o pagubă de 650 de milioane de euro în fiecare an. Contrabanda cu alcool ar aduce și ea o pagubă de 500 de milioane de euro, conform patronatelor din domeniu.

7. Lipsa cântarului. Punctul vamal de la Albița nu are nici măcar un cântar necesar verificării traficului de alcool sau combustibil, dar nu numai. Lipsa cântarului ne-a fost confirmată chiar de un reprezentant al Direcției Generale a Vămilor.

4. Lipsa unităților canine. Un fost lucrător vamal ne-a declarat că nu doar dotările IT lipsesc, ci și cele banale, minime. Un astfel de exemplu este lipsa unităților canine. ”La Albița nu erau unități canine până anul trecut, din ce știu nu sunt nici acum că am vorbit de curând cu un fost coleg. Acest lucru demonstrează lipsa de interes pentru a stopa traficul ilegal”, ne-a declarat acesta.

3. Lipsa dotărilor informatice. În acest moment, punctele vamale din Republica Moldova sunt mult mai bine dotate din punct de vedere IT decât cele din România, ne-a explicat un polițist de frontieră. Acest lucru poate fi ușor verificat și prin faptul că traficul vamal al Republicii Moldova poate fi urmărit și online, în timp ce în România nu este posibil așa ceva.

