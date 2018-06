Cele mai bune idei pentru a-ți petrece concediul vara aceasta. Destinații de aventură din Europa

Este sezonul concediilor, este vară, iar o dată cu acest anotimp vin și mult așteptatele vacanțe. Dacă ești aventurier și încă nu te-ai decis unde îți vei petrece concediul anul acesta, îți prezentăm câteva destinații de care nu vei rămâne dezamăgit.

Cei mai curajoși dintre turiști sunt întotdeauna în cautare de noi destinații de aventură. Fie că e vorba despre sporturi extreme sau plimbări pe trasee interesante, există locuri aporape de casă perfecte pentru cei care au adrenalina în sange. Iată câteva destinații de aventură din Europa pe care merită să le descoperi.

Tarifa, Spania

Pentru cei pasionati de sporturi extreme de vara, Tarifa este destinatia ideala de vacanta. Orasul spaniol este cunoscut pentru vanturile puternice care bat aici, motiv pentru care in fiecare vara ajung aici numerosi pasionati de windsurfing si kitesurfing din intreaga lume. In plus, in apropiere se afla si cateva zone stancoase perfecte pentru cei care se dau in vant dupa drumetii si catarari.





Berchtesgaden, Germania

Berchtesgaden este un orasel localizat in inima Muntilor Alpi din Germania. Acesta este un paradis bavarez pentru cei pasionati de drumetii si de trasee turistice montane, deoarece in apropiere se afla lacul glaciar Konigssee. Aici se aduna in fiecare an numerosi turisti pasionati de sporturi extreme in aer liber, dar si cei care iubesc natura si doresc sa descopere cele mai frumoase peisaje ale Europei.

Madeira

Arhipelagul Madeira apartine Portugaliei si a devenit una dintre cele mai cautate destinatii de aventura din Europa. Recent aici au fost amenajate numeroase trasee si zone de drumetie, ce ii poarta pe turisti pe carari fascinante de-a lungul crestelor si vailor vulcanice din Madeira. Cel mai spectaculos traseu de acest fel este cu siguranta drumul printre nori pana la Arieiro.

Islanda

Tot printre cele mai cautate destinatii de aventura din Europa se numara si Islanda. Numeroasele peisaje spectaculoase, marile orase si lanturile montane impresionante sunt principalele motive pentru care tot mai multi turisti aleg o vacanta in aceasta tara. Cei dornici de aventura pot porni din capitala Reykjavik spre ghetari, cascade, vulcani si izvoare termale spectaculoase.

Grossglockner, Austria

Grossglockner este un drum alpin din Austria, preferat de cei care doresc sa incerce o vacanta de aventura cu masina. Unul dintre cele mai spectaculoase drumuri din Europa, acesta conduce turistii pana spre cel mai inalt varf al tarii si spre cel mai lung ghetar. Peisajele alpine superbe pot fi admirate din punctele de belvedere la tot pasul pe marginea drumului.

Insulele Canare

Insulele Canare erau pana acum cunoscute pentru plajele intinse si linistite. In ultimii ani insa au devenit atractive si pentru cei care isi doresc o vacanta activa, in care sa se bucure de aventura. Printre activitatile de care turistii se pot bucura in Insulele Canare se numara traseele turistice prin zonele desertice sau in apropierea vulcanilor, sporturile pe apa si multe altele.

Ție în care dintre aceste destinații de aventură din Europa ți-ar plăcea să-ți petreci vacanța?

