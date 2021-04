Cele mai comune coşmaruri şi semnificaţia lor

Doar un vis urât? Experţii susţin că visele reprezintă modul în care subconştientul încearcă să-ţi atragă atenţia asupra unei situaţii pe care ai încercat să o eviţi şi care îţi creează probleme. Ia atitudine şi confruntă-te cu problema.

Împuşcată. Dacă visezi că cineva te împuşcă, înseamnă că te simţi victimă în unele confruntări sau situaţii.



Căderea dinţilor este cel mai des întâlnit coşmar. Acest vis poate sugera teama de respingere sau de îmbătrânire. Cercetările au scos la lumină faptul că femeile la menopauză au cel mai des vise despre dinţi. Asta demonstrează că aceste vise sunt legate de teama de îmbătrânire sau/şi de a fi neatrăgătoare şi mai puţin feminină.



Înecul. Te simţi copleşită de emoţii. Fie ai o problemă în relaţia de cuplu, fie te confrunţi cu o situaţie mai dificilă. Dacă visezi că mori în urma înecului, înseamnă că eşti conştientă că trebuie să o iei de la capăt. Dacă reuşeşti să te salvezi, înseamnă că vei face tot posibilul să se termine cu bine.



Propria moarte. Deşi un astfel de vis se poate traduce prin teamă sau anxietate, nu este cazul să te alarmezi, căci este considerat un simbol pozitiv. Visele despre propria-ţi moarte semnifică mari schimbări ce vor avea loc în viaţa ta. Ca notă negativă, visele în care te visezi moartă reprezintă implicarea într-o relaţie necorespunzătoare, care te face să suferi.



Urmărită. Înseamnă că eviţi să te confrunţi cu o situaţie care ţi se pare mult prea dificilă. Poate semnifica de asemenea şi insecuritate. În particular, un vis în care eşti alergată de un animal are de-a face cu propria-ţi furie neexprimată.



Maşina scăpată de sub control. Ai nevoie de stabilitate. Viaţa ta este ieşită de sub control şi trebuie să faci nişte schimbări majore. Dacă visezi că nimeni nu este la volan, trebuie să preiei frâiele propriei tale vieţi. Trebuie să înveţi să-ţi asumi responsabilitatea propriilor greşeli.



Apocalipsa. Faptul că visezi că este sfârşitul lumii sugerează că eşti supusă unui stres permanent. Te poţi simţi vulnerabilă sau lipsită de ajutor în unele situaţii.