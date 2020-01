CELE MAI FOLOSITE 4 LEACURI „BĂBEŞTI ” Împotriva răcelii și a gripei

Am citit într-un ziar de la Chişinău următorul titlu: „Avem o ţară. Căutăm preşedinte”. Acest titlu îmi aduce aminte de o denumire de rubrică dintr-o publicaţie bucureşteană: „Avem o ţară. Ce facem cu ea?”.

Saturn cel batran si serios, aflat in Capricorn, lordul karmei, planeta responsabilitatii, muncii, a faptelor dupa rasplata, a scurgerii timpului si a ciclurilor finite pe acest pamant, si Pluto, planeta transformarii si renasterii s-au apropiat tot anul 2019 unul de celalalt iar momentul la care...

Mii de protestatari au luat cu asalt străzile din capitala Liberiei, Monrovia, iar cel vizat este chiar președintele țării, George Weah (53 de ani). Fostul jucător legendar de la AC Milan și fost câștigător al Balonului de Aur (în 1995) are de rezolvat o situație explozivă în țara...

Fiecare a treia companie de stat din Republica Moldova înregistrează pierderi, iar situația se înrăutățește de la un an la altul. În anul 2018, ponderea întreprinderilor de stat care au fost pe profit s-a redus la 60% de la 62,6%, cifră înregistrată...

Nicușor Dan a prezentat, duminică, un sondaj pe care l-a comandat și plătit el, care indică faptul că în opțiunea alegătorilor este mai sus ca procente, în postura de candidat independent susținut de Alianța USR-PLUS, comparativ cu Vlad Voiculescu, propus de PLUS, transmite...

Mierea de albine are o acţiune antibacteriană şi este un calmant excelent pentru gât, atunci când sunteţi răguşit sau aveţi dureri. Fie că vă turnaţi 1-2 linguriţe de miere pe gât sau vă îndulciţi ceaiul cu ea, acest „balsam” vă „limpezeşte” vocea.

Organismul nostru nu poarte face rezerve de vitamina C, de aceea se impune un aport zilnic cât mai substanţial, mai ales în această perioadă a anului”, explică dr. Mihaela Bilic, medic nutriţionist. Foarte bogate în vitamina C sunt citricele, dar şi kiwi, varza, broccoli, ardeiul gras, spanacul sau roşiile.

Lămâia este cunoscută pentru faptul că ajută la tratarea rapidă a răcelii sau gripei, datorită conţinutului său foarte bogat în vitamina C. Medicii spun că această vitamină luptă cu orice fel de infecţii, deoarece ajută la întărirea sistemului de apărare al organismului. „Vitamina C este necesară sistemului imunitar, prevenind răceala şi gripa.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)