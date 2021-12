Cele mai frumoase orașe din lume unde poți petrece un Crăciun de vis

Dacă sunteți genul care să petreacă sărbătorile călătorind, și nu în sânul familiei, atunci nu trebuie să ratați informațiile de mai jos. Crăciunul este frumos în orice colt din lume, însă sunt câteva orașe care ne-au cucerit, iar după ce o să vedeți cum arată în această lună magică, n-o să mai stați pe gânduri și o să vă planificați imediat următoarea vacanță. Iată care sunt cele mai frumoase orașe de Crăciun.

Topul celor mai frumoase orașe de Crăciun Indiferent că doriți să vedeți orașe medievale, peisaje superbe cu multă zăpadă, tarabe colorate pline de bunătăți și decorațiuni magice, fiecare dintre aceste orașe vă va cuceri.



Praga, Cehia

New York, SUA



Londra, Anglia

Quebec City, Canada



Rovaniemi, Finlanda

San Juan, Puerto Rico



Creta, Grecia







Praga este unul dintre cele mai frumoase orașe ce merită vizitat datorită modului în care este decorat. Tot orașul pare desprins dintr-o poveste, iar târgurile specifice vă vor face să vă simțiți ca într-un basm. Și clădirile vechi aduc un plus de valoare călătoriei, fiindcă nu vă veți putea lua ochii de la ele. Este un oraș magic.New York-ul este fabulos în orice perioadă a anului. Însă în perioada sărbătorilor este un adevărat vis. Central Park, patinoarul din mijlocul acestuia dar și superbul brad de la Rockefeller Center vă vor lua ochii. Să nu mai spunem de magazinele ticsite cu cadouri, atât de frumos amenajate încât n-o să rezistați tentației de a intra și a cumpăra ceva pentru cei dragi.Nici Anglia nu este de ratat în perioada Crăciunului, orașul fiind decorat cu mii și mii de luminițe, în special zona Oxford Street, unde veți putea face shopping până la epuizare.Pentru amatorii de zăpadă, acesta este orașul în care trebuie să veniți. Totul este atât de primitor, cu o atmosferă de poveste și zăpezi mari ce amintesc de copilărie. În plus, oamenii sunt atât de calzi și deschiși, încât n-o să vreți să mai plecați de acolo. Nici decorațiunile nu lipsesc, astfel că aici o să găsiți pachetul complet.Nu-i așa că vreți să petreceți Crăciunul acasă la Moș Crăciun? Iar dacă aveți și copii, aceștia cu siguranță vor aprecia. Chiar dacă aici nu întâlnim clădiri impunătoare, sunt alte lucruri care vă vor fascina. Aurora boreală, renii umblând prin zăpadă, micuțele luminițe din oraș vor face ca vacanța voastră să fie un adevărat vis.Pentru amatorii de căldură pe tot parcursul anului, o variantă excelentă este San Juan, orașul din Caraibe. Chiar și fără zăpadă, locul are magia lui și trebuie vizitat cel puțin o dată. Sunt petreceri peste tot, este o amosferă de veselie, iar copiii sunt cei mai avatajați, vor petrece clipe de milioane.Iar pentru cei care iubesc marea în orice anotimp al anului, atunci Creta, sau oricare altă parte a Greciei este alegerea ideală. Temperaturile ridicate, briza mării și peisajele superbe vă vor aduce liniștea mult dorită de sărbători.Sursa: Playtech