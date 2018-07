Cele mai frumoase plaje din România. Vezi unde îți poți petrece următorul concediu

Chiar dacă în ultima vreme România a fost sub domnia ploilor și a vremii urâte, marea și plaja reușește să își păstreze frumusețea. Unii ar spune că, pe timp de furtună, marea devine și mai frumoasă.





Litoralul din România a avut, de-a lungul timpului, suișuri si coborâșuri. Multi români l-au preferat pentru atmosfera oferită, în timp ce mulți s-au ferit de el, alegând destinații mai mult sau mai puțin exotice din străinatate.

Pentru cei ce iubesc plaja indiferent de starea vremii, avem o selecție a celor mai frumoase plaje din România





Plaja din Mamaia

Cea mai cunoscută destinație turistică din România are un motiv pentru care este așa: plaja sa deosebită. Cu 8 km de nisip fin și o mare prietenoasă, care se adâncește treptat și lin, Mamaia atrage an de an atât turiști români, cât și turiști străini. Stațiunea se află la 5 km de Constanța și s-a dezvoltat în jurul nevoii de distracție a tinerilor, pe de o parte, și a nevoii de relaxare a celor mai în vârstă, pe de altă parte.

Este motivul pentru care vei găsi un contrast puternic între cei puși pe distracție, care își petrec fiecare noapte în club și familiștii veniți pentru relaxare, soare și bronz. Partea cu adevărat frumoasă este că fiecare își găsește locul în această stațiune și fiecare poate să găsească servicii de o calitate foarte bună.

Plaja din Eforie Nord

Stațiunea Eforie Nord s-a dezvoltat datorită proprietăților terapeutice ale noroiului de la lacul Techirghiol. Cei care suferă de reumatism, afecțiuni dermatologice sau nutriționale, își pot găsi leacul venind în Eforie Nord.

Stațiunea nu este doar despre boli și tratamente, ci și despre distracție, plaje frumoase și largi, relaxare. Turiștii din Eforie se pot bucura de unități de cazare bine puse la punct, de restaurante cu preparate delicioase, de o mare atractivă și de peisaje deosebite. Alături de Mamaia, Vama Veche și Costinești, Eforie Nord este una dintre destinațiile de vacanță preferate de români.

Plaja din Vama Veche

Cei mai mulți turiști care aleg Vama Veche nu o fac neapărat pentru plajă, cu toate că stațiunea din sudul României are capacitatea de a oferi nisip fin, soare din belșug și o mare plăcută și curată. Vama Veche este mai cunoscută pentru aerul de libertate și pentru comunitatea boemă de artiști care se relaxează vară de vară aici.

Dacă ești o persoană care iubește tinerețea, libertatea și toleranța, atunci acesta este locul perfect pentru tine. Vama este cunoscută pentru plajele de nudiști, pentru cluburile de rock care răsună noapte de noapte de-a lungul stațiunii și pentru corturile care se transformă în reședințe de vară pentru un număr impresionant de tineri.

Plaja din Mangalia

Deși nu este foarte populară, plaja din Mangalia uimește turiștii printr-o istorie bogată și prin câteva caracteristici impresionante. Este una dintre cele mai sudice plaje din țară, ceea ce duce la temperaturi ridicate.

Spre deosebire de alte stațiuni de pe litoral, Mangalia oferă mai mult decât nisip fin, mare, soare, cluburi și distracție. Turistul ajuns aici poate să se bucure și de obiective turistice de neratat, cum ar fi „Mormântul cu papirus”, ce datează din secolele IV înainte de Hristos, ruinele cetății Callatis sau moscheea Turcească din secolul XVI.

Plaja din Neptun

Neptun a fost considerată, multă vreme, una dintre stațiunile de lux din România. Situată între Olimp și Jupiter, stațiunea oferă un peisaj deosebit, brăzdat de lacuri și verdeață. Plaja din Neptun concurează cu ușurință cu plajele din Mamaia, fiind una dintre cele mai bine amenajate de pe întregul litoral. Nisipul din Neptun este bun, apa este curată iar posibilitățile de agrement sunt numeroase.

De regulă, această stațiune este aleasă de tinerii care doresc să se distreze în cluburi sau în baruri, însă poate să reprezinte o destinație de vacanță și pentru persoanele trecute de 50 de ani.

Plaja din Olimp

Mulți consideră Olimpul ca fiind o continuare a Neptunului. Este o stațiune situată în imediata apropiere a Neptunului și este una dintre cele mai solicitate de pe întregul litoral. Plaja din Olimp este deosebită, deoarece te duce cu gândul la stațiunile occidentale, grație arhitecturii deosebite a hotelurilor.

Vei descoperi o faleză înaltă cu o panoramă deosebită asupra Mării Negre și o plajă plăcută, deși destul de îngustă. Apa din Olimp este curată și este destul de caldă pentru a le permite turiștilor să facă băi relaxante.

Plaja din Corbu

Cei care se află în căutarea unei plaje sălbatice, pot lua în considerare Corbu. Este o plajă sălbatică, retrasă și foarte plăcută, fiind preferată de cei care doresc liniște. În ultimii ani, plaja din Corbu a devenit din ce în ce mai populată de către comercianți și numărul turiștilor a crescut simțitor. Totuși, rămâne un loc în care poți descoperi liniștea și poți face sporturi maritime cum ar fi kitesurfingul sau scufundările.

Sursa: a1.ro