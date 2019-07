Cele mai gustoase rețete de salată cu fasole

Odată cu canicula care ne pândește ziua, vin și țânțarii care ne fac nopți albe. O rețetă simplu de preparat acasă, care are drept ingredient principal bicarbonatul, te ajută să scapi de ei.

Laptele de capră este consumat de un număr mic de persoane, chiar dacă acesta reprezintă o alegere mult mai sănătoasă, comparativ cu laptele de vacă. Puține persoane știu că laptele de capră are capacitatea de a preveni cancerul și reușește să trateze o mulțime de boli.

Vinetele oferă multe beneficii pentru sănătate. Acestea au puține calorii, fiind ideale pentru slăbit. În plus, vinetele îmbunătățesc circulația și conțin antioxidanți.

Așa cum am menționat mai sus, fiecare poate face modificări pentru a adapta rețetele cu fasole gusturilor sale. Mai jos, îți vom prezenta o salată cu fasole gratinată. Vei avea nevoie de puțină brânză pentru a oferi acestui preparat un gust și o prezentare mai interesante.

Mod de preparare: Primul lucru pe care trebuie să-l faci este să pui la înmuiat boabele de fasole cu o noapte înainte, astfel încât să fie moi atunci când le gătești. Apoi, fierbe fasolea în aceeași apă cu o linguriță de sare și căței de usturoi pentru un plus de aromă. Când se înmoaie, oprește focul, așteaptă ca fasolea să se răcească și strecoară boabele. Pune-o deoparte. Taie toate legumele și pune-le le fiert pe baie de aburi. Acest proces ar trebui să dureze în jur de 15 minute. Apoi, prepară o vinegretă din ulei de măsline, lingurița de sare rămasă, piper, muștar și oțet balsamic. Amestecă bine toate ingredientele. După ce legumele sunt gata (asigură-te că s-au înmuiat), pune-le într-un bol, adaugă boabele de fasole, amestecă puțin și adaugă vinegreta. La final, amestecă toate ingredientele pentru ca aroma să fie uniformă. Servește cu plăcere. Încearcă și:

Fasolea este o sursă importantă de proteine, vitamina B, sodiu, potasiu, fier și magneziu. Aceasta nu conține deloc grăsimi și colesterol. În plus:

Bucătăriile multor țări au adoptat aceste rețete de salată cu fasole și au făcut mici modificări adăugând anumite legume sau dressinguri pentru un plus de aromă și culoare. De obicei, salatele sunt servite cu vinegretă sau dressing. Însă totul depinde de zona de proveniență a rețetei și, desigur, de gusturile personale.

