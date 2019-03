Cele mai nesanatoase alimente de post

Nu-mi place să scriu despre Transnistria, deoarece, când încep a medita pe marginea acestui subiect, simt că ies pe contrasens. Punctul meu de vedere asupra acestei regiuni este unul anacronic și sentimental, format sub influența „Doinei” lui Eminescu care încadra neamul...

Am citit zilele trecute romanul de debut al lui Alexandru Bordian, publicat la Paralela 45, București, 2018. M-am bucurat să constat că tot mai mulți prozatori buni (!) de la noi își fac loc în literatura română. Nu știu când s-a întâmplat ultima dată să avem în...

În primele episoade am arătat câte cuvinte a moștenit româna din latină. Pentru a sublinia specificul acestui vocabular, l-am discutat din perspectivă romanică. Am constatat că 500 din cele 2.000 de cuvinte moștenite la noi au fost păstrate în toate cele nouă...

Medicii recomanda putina miscare dupa fiecare masa. Alimentele ideale in timpul postului sunt fructele si legumele si retetele facute in casa cu acestea.

Nici soia nu este cea mai de „Doamne-Ajuta” alegere. „Soia este un aliment foarte bun daca este organic. Trebuie sa le evităm pe cele care sunt modificate genetic. In general orice aliment modificat genetic nu este chiar benefic pentru organism, pentru ca trebuie sa retinem ca ADN-ul nostru se modifica pe parcusul vietii in functie de ceea ce mancam. De aceea este vorba clasica: ceea ce mancam, aia suntem”, a mai declarat medicul.

„Inserandu-se diverse gene care probabil sunt straine, sunt sintetizate in noi. In organismul nostru pot aparea lucruri nedorite, pot aparea diverse boli, chiar boli cronice – diabet pana la cancer”, a declarat dr. Carniciu pentru Digi 24.

Pe cat sunt de satioase, pe atat sunt de nesanatoase. Motivul pentru care aceste alimente nu sunt bune pentru organism il reprezinta compozitia acestora. Chimicalele introduse in aceste produse consumate mai ales in timpul postului nu fac decat sa mentina culoarea si aroma produsului, fara a adauga valori nutritive.

Postul Pastelui este cel mai greu de tinut intrucat este cel mai lung din an. In aceasta perioada nu se consuma alimente de provenienta animala.

