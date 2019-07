Cele mai scumpe și cele mai ieftine orașe din lume pentru străini. Unde se află Bucureștiul în clasament

Orașele din Asia rămân cele mai scumpe din lume, metropolele de pe continentul asiatic ocupând opt din primele 10 locuri în topul celor mai scumpe orașe din lume pentru expați, potrivit Mercer.

Potrivit celui de-al 25-lea raport anual Cost of Living 2019, realizat de firma de consultanță Mercer, Hong Kong este, pentru a doilea an consecutiv, cel mai scump oraș din lume. Acesta este urmat de capitala Japoniei, Tokyo, și de Singapore, care urcă de pe locul 4 pe 3, în acest an.

Singurele orașe din top 10 care nu sunt asiatice sunt Zurich (Elveția), pe locul al cincilea, și New York (SUA), în urcare pe locul 9, de pe 13, anul trecut.

Potrivit analizei Mercer, primele trei cele mai scumpe orașe din Europa se regăsesc toate în Elveția, cu Zurich pe locul cinci, capitala Berna, pe locul 12, şi Geneva, pe locul 13.

Sondajul Cost of Living este destinat să ajute companiile multinaţionale şi guvernele să stabilească indemnizaţiile de compensare pentru angajaţii lor expatriaţi.

Ediţia din 2019 a analizat 209 de oraşe la nivel mondial, comparând preţurile a peste 200 de articole, inclusiv cazare, transport, îmbrăcăminte, produse alimentare, bunuri de uz casnic şi recreere şi divertisment.

Topul clasamentului din acest an a fost dominat de oraşele asiatice, în timp ce oraşele europene au căzut în listă, deoarece monedele europene s-au devalorizat faţă de dolarul american, arată firma de consultanţă.

Parisul a scăzut cu 13 locuri până pe poziţia 47, în timp ce Berlinul a scăzut cu 10, la 81. Londra a coborât patru locuri, până pe 23.

În timp ce Elveţia rămâne costisitoare pentru lucrătorii străini, avantajul este că şi salariile sunt ridicate. Noile cifre publicate săptămâna aceasta arată că salariul mediu pentru directorii cu normă întreagă şi managerii de vârf din Elveţia în 2018 era de 119.000 de franci elveţieni (107.000 de euro).

Orașul București se plasează în 2019 în a doua jumătate a clasamentului, pe locul 176 din 209 orașe analizate. Capitala României este ușor mai scumpă față de Sofia (care se plasează imediat sub București, pe locul 177), dar este devanzată de orașe precum Kigali (Rwanda), Brasilia (capitala Braziliei) sau Addis Abeba (Etiopia).

La capătul celălalt al clasamentului, Tunis (Tunisia) este cel mai ieftin oraș pentru expați, urmat de Tașkent (Uzbekistan) și Karachi (Pakistan).