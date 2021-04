Cele mai scurte capodopere scrise care au rămas în istorie

“Azi dimineață mi-am omorât bunica.”

Cu aceasta fraza F. Roosevelt capta atentia interlocutorului distras de la discutie.

Capacitatea de a spune multe in cateva cuvinte, de a oferi hrana spirituala, de a trezi sentimente si emotii – este cea mai inalta treapta a maiestriei scriitoricesti. Si noi avem ce invata de la maiestrii laconismului.

Nuaisacrezi.ro a adunat o colectie scurta de povestiri literare scurte, care demonstreaza talentul scriitorilor si capacitatea lor uimitoare de a manui condeiul.

* * *

Odata Hemingway a facut un pariu ca va scrie o povestire ce va fi scrisa doar cu 4 cuvinte, care va fi in stare sa inmoaie orice inima. Scriitorul a castigat pariul:

“Se vand papucei. Nepurtati.”

* * *

Fredric Brown a scris cea mai scurta poveste de groaza din cate au fost scrise:

“Ultimul om de pe Pamant statea in camera. Cineva a batut in usa.”

* * *

Scriitorul American O. Henry a castigat concursul pentru cea mai scurta povestire care sa aiba introducere, cuprins si incheiere:

“Soferul si-a aprins tigara si s-a aplecat asupra rezervorului de combustibil, ca sa vada cata benzina a mai ramas. Decedatul avea 23 de ani”.

* * *

Alan E. Mayer “Ghinion”

M-am trezit din cauza unei dureri cumplite in intreg corpul. Am deschis ochii si am vazut o sora medicala care statea alaturi de patul meu.

- Domnule Fujima – a spus ea – aveti noroc, ati supravietuit bombardamentului din Hiroshima de acum doua zile. Acum sunteti in spital, in afara oricarui pericol.

Foarte slabit, am intrebat:

- Unde sunt?

- In Nagasaki, a raspuns ea.

* * *

Jane Orvis “Fereastra”

De cand Rita a fost omorata, Carter statea la fereastra. Fara televizor, fara carti, fara corespondenta. Viata lui era ceea ce se vedea printre jaluzele. Nu-I pasa cine ii aduce mancarea, cine-I plateste facturile, el nu parasea camera. Viata lui este compusa din alergatori, schimbarea anotimpurilor, automobilele care trec, fantoma Ritei.

Carter nu intelege ca in camerele captusite cu pasla nu sunt ferestre.

* * *

Si englezii au organizat un concurs pentru cea mai scurta povestire. Dar in conditiile concursului era stipulat ca trebuie sa fie amintite regina, Dumnezeu, sexul si secretul. Primul loc a fost obtinut de autorul urmatoarei povestiri:

“O Doamne! A exclamat regina. Sunt insarcinata si nu stiu cu cine!”

* * *

Larissa Kirkland “Propunerea”

O noapte instelata este cel mai potrivit timp. Cina la lumina lumanarilor. Un restaurant italian confortabil. O rochie neagra mini. Un par splendid, ochi stralucitori, zambet cristalin. Impreuna de doi ani. Un perioada minunata! Dragoste adevarata, cel mai bun prieten si nimic mai mult. Sampanie! Ii cer mana si inima. Oamenii privesc? Lasa-i sa se uite! Un inel cu diamant superb. Obrajii rosii, zambet fermecator.

Cum adica “Nu”?!

* * *

Un exemplu perfect, in care se demonstreaza cat de laconici, erau spartanii este scrisoarea lui Filip al II-lea al Macedoniei, care a cucerit multe orase grecesti:

“Va sfatuiesc sa va predati imediat, deoarece daca armata mea va intra pe pamanturile voastre, va voi distruge gradinile, ii voi transforma pe oameni in sclavi si voi distruge orasul”.

La care raspunsul primit din partea spartanilor a fost: “Daca”.

* * *

Charles Enright “Fantoma”

De cum s-a intamplat asta m-am grabit acasa ca sa-i transmit sotiei mele vestea proasta. Dar se pare ca ea nu ma asculta deloc. Nici nu ma observa. Privea prin mine si si-a turnat de baut. A pornit televizorul.

In acel moment a sunat telefonul. Ea a luat receptorul. Am vazut cum i s-a schimbat expresia fetei. A inceput sa planga.

* * *

Robert Tompkins “In cautarea adevarului”

In sfarsit, in acest satuc uitat de lume cautarea lui a luat sfarsit. Intr-o casuta aproape prabusita in fata focului statea “Adevarul”.

El nu a vazut o femeie mai batrana si mai urata in viata sa.

- Sunteti Adevarul?

Batrana a dat din cap in semn ca da.

- Spuneti-mi ce trebuie sa transmit lumii? Ce veste sa le dau?

Batranica a scuipat in foc si a raspuns:

- Spune-le ca sunt tanara si frumoasa!

* * *

Victor Hugo a trimis manuscrisul romanului “Mizerabilii” editorului sau cu o scrisoare care cuprindea doar «?».

Raspunsul a fost la fel de laconic: «!»

(cea mai scurta conversatie inregistrata vreodata prin intermediul scrisorilor)

* * *

In cadrul concursului pentru cea mai scurta autobiografie a castigat o batranica frantuzoaica care a scris:

“Inainte aveam fata neteda si fusta botita, acum e invers.”

* * *

Si in incheiere, Valeryi Bryusov cu versul scris in 1895:

“O, acopera-ti picioarele palide.”