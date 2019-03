Cele mai vizitate orașe din România. Străinii vin cu așteptări MICI și pleacă IMPRESIONAȚI

Am citit zilele trecute romanul de debut al lui Alexandru Bordian, publicat la Paralela 45, București, 2018. M-am bucurat să constat că tot mai mulți prozatori buni (!) de la noi își fac loc în literatura română. Nu știu când s-a întâmplat ultima dată să avem în...

În primele episoade am arătat câte cuvinte a moștenit româna din latină. Pentru a sublinia specificul acestui vocabular, l-am discutat din perspectivă romanică. Am constatat că 500 din cele 2.000 de cuvinte moștenite la noi au fost păstrate în toate cele nouă...

Mai multe porturi au fost închise transportului fluvial şi maritim din cauza vântului puternic. De altfel, judeţul Constanţa se află sub avertizare Cod galben de vânt.

“Am condus pe Transfăgărăşan şi am mers şi în Transilvania. Este uluitor de frumos!!”

“Am fost acolo şi am mers pe acel drum special! Este cel mai spectaculos loc în care am fost vreodată! Anul acesta merg la Bucureşti!”

Castelul Corvinilor din judeţul Hunedoara, Castelul Bran din Transilvania, Bâlea Lac sau Transfăgărăşan sunt locuri care apar în clipul realizat de turistul canadian sub denumirea “România este uimitoare”. Peisajele spectaculoase din clipul de 47 de secunde au strâns peste 8,5 milioane de vizualizări.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)