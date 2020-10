Cele patru dorințe care stau la baza comportamentului uman. Discursul lui Bertrand Russell cu ocazia primirii premiului Nobel

Vladimir Putin i-ar fi spus lui Emmanuel Macron, în cadrul unei conversații telefonice recente, că opozantul rus Alexei Navalnîi s-ar fi otrăvit singur cu noviciok, scrie The...

În preambulului programului său electoral, Igor Dodon se întreabă dacă are Republica Moldova viitor, cum va fi acesta, dacă va supraviețui Moldova ca stat independent, cum se va...

Programul de înzestrare "Transportor blindat pentru trupe 8x8" are drept scop dotarea marilor unităţi şi unităţi de manevră, sprijin de luptă şi sprijin logistic cu vehicule tactice, care...

Sâmbătă, 17 octombrie 2020, am aflat ceea ce „pe surse” se știa de ceva timp: Cîțu, Cîmpeanu și Anisie sunt primii trei candidați propuși de PNL București pentru Senat. Această...

Dumitru Moţpan, vicepreşedinte al Parlamentului în anii 1994-1997 şi preşedinte al Parlamentului în 1997-1998 „Jenea s-o sfădit cu Cioara”, ne-a şoptit fondatorul...

- Dle Sturza, mă gândeam şi eu să mă las de jurnalism şi să mă apuc de afaceri, dar nu am pile în instituţiile de stat, nici în justiţie. Am vreo şansă să reuşesc?

Încheiem seria de articole cu privire la distrugerea Chișinăului de către armata roșie de ocupaţie, în cel de-al Doilea Război Mondial. După cum am relatat și în...

Numele Balmuş provine de la o poreclă ce are la bază cuvântul balmoş – termen culinar ce numeşte o mâncare ciobănească în care se amestecă diferite ingrediente (zer...

...Îmi amintesc de inundațiile din iulie 2010: am fost la Nemțeni, apoi la Obileni în chiar ziua când apele amenințau să treacă șoseaua care leagă aceste două sate. S-a scris și s-a vorbit mult despre acele zile dramatice, pline de – nu exagerez! – eroismul unora și lașitatea...

Mintea umană este setată pentru o viață cu multă muncă fizică. Când eram tânăr, obișnuiam să mă plimb în vacanțe. Mergeam 25 de mile pe zi iar seara nu aveam nevoie de nimic să-mi treacă plictiseala, întrucât plăcera de a sta jos, pur și simplu, era suficientă. Dar viața modernă nu se ghidează după aceste pricipii active. O mare parte din activitatea omului de azi implică sedentarism iar multe activități manuale nu presupun decât exersarea unor anumite grupe de mușchi. Dacă, de exemplu, ar trebui să se adune oameni în Trafalgar Square pentru a protesta , întrucât guvernul a decis, să zicem, să-i ucidă pe toți, aceștia nu ar veni dacă ar trebui să meargă pe jos 25 de mile. Această cură de belicositate este, totuși, impracticabilă, iar dacă rasa umamă ar fi să supraviețuiască – chestiune care, poate, nu se dorește,- trebuie să se găsească alte căi pentru a păstra rezerva aceea infimă de energie fizică nefolosită care naște iubirea de senzaționa…. Nu am auzit niciodată de vreun război care să fi fost decis în sălile de bal.

Ființele umane își manifestă superioritatea față de brute prin capacitatea lor de a se plictisi, deși, uneori, după ce am urmărit maimuțele de la grădina zoologică, am avut impresia că nici lor nu le este străin acest sentiment. Indiferent cum ar sta lucrurile, experiența arată că dorința de a scăpa de plictiseală este una dintre cele mai puternice nutrite de ființa umană.

“Iubirea de putere este strâns legată de vanitate dar noțiunile nu se confundă. Vanitatea are nvoie de glorie, iar Gloria este ușor de obținut fără putere. .. mulți preferă gloria puterii, dar aceștia au o influență mai slabă asupra cursului evenimentelor decât cei care preferă puterea gloriei. Puterea, ca și vanitatea nu pot fi satisfăcute deplin.

Este aproape imposibil să exagerezi influența pe care o are vanitatea asupra întregului circuit al vieții umane, din copilărie, până la maturitate, când individul se poate impune, cu o privire, asupra tuturor. “

Avariția – dorința de a poseda cât de multe bunuri materiale posibil, sau de a avea dreptul asupra acestor bunuri – este un motiv care, presupun, își are originea într-o combinație dintre frică și dorința de a poseda necesarul. Cândva m-am împrietenit cu două fete din Estonia care scăpaseră de moarte în urma unui episod dramatic de foamete. Au locuit cu familia mea și, desigur, acum aveau ce să mănânce. Dar își petreceau tot timpul liber furând cartofi de la fermele vecine, cartofi pe care-i strângeau și-i ascundeau cu grijă. Rockefeller, care, atunci când era copil a trecut printr-o perioadă de sărăcie, și-a petrecut viața de adult în același mod ca fetele menționate.

Omul diferă de alte animale prin aceea că are anumite dorințe care sunt, ca să spunem așa, infinite, care nu pot fi niciodată pe deplin realizate și care îl vor face să fie neliniștit și în paradis. Șarpele boa, după ce mămâncă, merge la culcare și nu se mai trezește decât atunci când îi este foame. În mare parte, ființa umană nu este așa.

“Întreaga activitate desfășurată de om are ca punct de pornire dorința. Există și teoria nesusținută a unor moraliști absoluți, conform căreia poți rezista dorinței dacă opui acesteia idea de datorie și codul de principii morale. Spun că această teorie este nesusținută deoarece nici un om nu acționează vreodată din datorie, întrucât datoria nu-l poate influența decât în măsura în care acesta manifestă acea dorință de a-și face datoria. Dacă vreți să știți cum acționează omul nu este suficient să cunoașteți împrejurările materiale în care trăiește, ci trebuie să cunoașteți dorințele și capacitățile acestuia.

Conflictul militar dintre Armenia și Azerbaidjan pe seama regiunii disputate Nagorno-Karabakh s-a reaprins în cursul zilei de astăzi. După cum am precizat anterior, Armenia a declarat...

In noaptea de 24 spre 25 octombrie 2020 se revine la ora de iarna, ceasurile vor fi date cu o ora inapoi, astfel incat ora 4:00 va deveni ora 3:00. Duminica, 25 octombrie 2020, va fi cea mai...

