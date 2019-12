Celebrități care folosesc BOTOX

Un slogan celebru spune că nu există oameni urâți, ci doar oameni săraci. În lumea celebrităților, de exemplu, se pare că oamenii nu îmbătrânesc la fel ca restul muritorilor ci dimpotrivă, reușesc să rămână tineri și ca prin minune și ridurile dispar, buzele devin mai senzuale sau conturul facial mai pronunțat odată cu trecerea timpului. Starurile își doresc tinerețe și frumusețe veșnică, iar înainte de apela la tratamente invazive de natură chirurgicală, tratamentele faciale minim sau non invazive le sunt aliați de încredere.



Botox-ul și celebritatea au devenit sinonime, iar Hollywood-ul îl adoră, chiar dacă uneori nu o strigă în gură mare.



Kim Kardashian



Kim Kardashian este adepta procedurilor estetice și nu face nici un secret din asta. De-a lungul timpului, această vedetă a pus la test multe tratamente estetice în show-ul de televiziune "Keeping Up With the Kardashians", precum microneedling-ul, terapia vampir sau PRP și botoxul. Kim a declarat că este fan botox și că îl folosește pentru a-și menține pielea întinsă, dar mai ales pentru a preveni apariția ridurilor noi. Orice controverse ar exista în legătură cu posteriorul ei, toată lumea cade de acord în privința frumuseții tenului său.

Kelly Ripa

Moderatoarea TV Kelly Ripa a admis că secretul aspectului ei tânăr se datorează botox-ului. A și declarat că este tratamentul ei facial preferat, și că din momentul în care a început să apeleze la tratamentele cu botox, timpul alocat machiajului s-a redus la jumătate.

Jenny McCarthy

Actrița Jenny McCarthy spune un DA răspicat botox-ului și pledează pentru echilibru. Aceasta își injectează botox în frunte și este foarte mulțumită de rezultate: "Ai nevoie de foarte puțin botox. Nu ai nevoie de cantități mari, pentru a aduce un mare plus de tinerețe aspectului feței tale".

Sharon Osbourne

Sharon Osbourne are doar cuvinte de laudă la adresa injecțiilor cu botox: "Pur și simplu intri, îți faci procedura și ai plecat.” Are dreptate, pentru că botox-ul reușește în doar 10 minute de tratament să șteargă chiar și 10 ani de pe fața pacienților, femei sau bărbați.

Vanessa Williams

Vanessa Williams declara că toată lumea în Hollywood apelează la botox pentru a-și îmbunătăți aspectul: "Nimeni nu vorbește despre, dar toată lumea o face”. Fostă miss în tinerețe, Vanessa este recunoscută datorită frumuseții ei naturale și este printre puținele vedete care nu au o față înghețată.

Simon Cowell

Simon Cowell este dovada că botoxul nu este folosit exclusiv de femei. Celebritatea TV a admis că apelează la tratamentele cu botox: "Funcționează, o faci o dată pe an … așadar, cui îi pasă?"

În timp ce există celebrități sincere, care împărtășesc cu fanii secretele din spatele aspectului lor, inclusiv faptul că apelează la botox, Hollywood-ul este plin de vedete care neagă acest lucru, cu toate că fața lor spune contrariul.

Nicole Kidman, Lindsay Lohan, Cameron Diaz și Meg Ryan sunt doar câteva dintre actrițele care l-au luat pe "Nu" în brațe când vine vorba de sinceritate și pretind că timpul a stat în loc pentru ele.

Indiferent că admite sau nu, toată lumea, nu doar vedetele, apelează la botox pentru un look fresh și tânăr. Din fericire, tratamentele cu botox nu sunt destinate doar celebrităților, deoarece este prietenos din punct de vedere al prețului, iar pentru că efectele sale se mențin timp de circa 6 luni, în funcție de caracteristicile individuale, prețul unui tratament cu botox este mai ieftin decât o simplă cremă de față produsă de un brand celebru, de exemplu.

Pentru un aspect de ten mai odihnit, mai tânăr, fără linii fine și cu ridurile estompate, botoxul trebuie administrat în cantitatea corectă, de către un medic specialist și experimentat.

Specialiștii clinicii SKiN MedSpa București pun mare preț pe echilibru și sunt de părere că naturalețea și frumusețea ar trebui să meargă mâna în mâna, principiu pe care îl aplică în toate procedurile faciale pe care le efectuează.

În plus, poți beneficia de o evaluare gratuită a tenului tău, de tehnologii și dispozitive de ultimă generație, sigure pentru sănătatea ta, de prețuri prietenoase și oferte de sărbătoare!