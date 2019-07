Centenarul instaurării administrației românești în Banat și la Timișoara va fi sărbătorit la acest sfârșit de săptămână și, respectiv, la finele săptămânii viitoare

De 24 de ani R. Moldova se află sub zodia nenoroclui și a neîmplinirii. După declararea Independenței scriitorul Ion Druță era convins că singura garanție de constituire și afirmare a statului R. Moldova este adoptarea Constituției.

Regiunile istorice românești Basarabia, Bucovina și Transilvania au fost integrate în Regatul României în cursul anului 1918, însă Banatul, teritoriu aflat între Mureș, Tisa și Dunăre, a reprezentat obiectul unei medieri internaționale încheiate abia la mijlocul anului 1919. În urma deciziei internaționale, două treimi din teritoriul Banatului au intrat în componența Regatului României, fiind preluate în administrare de autoritățile române, iar o treime a rămas regatului sârb și este cunoscută până azi sub denumirea de „Banatul sârbesc”.

De asemenea, aniversarea a 100 de ani de la instalarea administrației românești în Timișoara va fi sărbătorită în perioada 1-4 august prin evenimentul „Timișoara Centenar”, acțiune finanțată de Primăria Timișoara și coordonată de Biroul Organizare Evenimente, informează Timiș Plus .

Împlinirea a 100 de ani de la instaurarea administrației românești în Banat, eliberat de sub administrația ungară în 1919, va fi sărbătorită duminică, 28 iulie, de Ziua Județului Timiș.

