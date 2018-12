CENTENARUL PIERDUT: Nimeni nu știe când va avea loc a doua Mare Unire

În ajunul zilei de 1 decembrie, TIMPUL i-a întrebat pe unii reprezentanți ai partidului de guvernământ din R. Moldova, dar și pe mai mulți lideri unioniști și analiști politici de la Chișinău cât este de posibilă Reunirea R. Moldova cu România și de ce încă suntem două state separate. Publicăm mai jos cele mai interesante răspunsuri.



„Șansa unioniștilor este să obțină majoritatea în Parlamentul R. Moldova”

Unirea se face zilnic, prin apropierea constantă a celor două state românești. Suntem aproape și de momentul în care se va produce Reunirea, dar pentru asta trebuie să muncim. Vocile care spun că nu se vrea Unirea la București vin de la Chișinău. De aici și răspunsul... Problema se pune în R. Moldova, căci în România orice sondaj de opinie arată că majoritatea populației este de acord. Sunt pe baricade de aproape 20 de ani și nu voi renunța până nu voi vedea realizat acest ideal al românilor de pretutindeni. În calitate de deputat și președinte al Comisiei pentru comunitățile de români din afara granițelor țării, am avut o serie de acțiuni concrete prin care am contribuit la consolidarea segmentului unionist. Din acest motiv, m-am implicat și în politica de la Chișinău, deși autoritățile mi-au fost ostile. Cred în românii din R. Moldova și pentru ei voi continua lupta. Unirea este posibilă și se va face. Modelul pe care trebuie să-l urmăm este cel german, prin vot în parlamentele de la Chișinău și București. Până acum, nu a existat o majoritate unionistă în Legislativul R. Moldova. Dar după ce Bucureștiul a dat un semnal clar la 27 martie 2018, adoptând o declarație în Parlamentul României, se așteaptă un semnal similar de la Chișinău. Șansa unioniștilor este să obțină majoritate în Parlamentul R. Moldova, după alegerile din 2019, pentru a curăța clasa politică de la Chișinău de antiromâni. Numai atunci vom duce la bun sfârșit dezideratul Reunirii.



„Unirea se va face doar împreună cu România”

Anatol Șalaru, președintele Partidului Unității Naționale:

„Unirea să o facem așa cum a spus dl prim-ministru”

„Unirea este inevitabilă”

Unirea nu este doar un act, ci un proces. Este și o aspirație a cel puțin 90% dintre români și nu ține cont de jocurile politicianiste ale unor lideri politici. Cred că este dorită atât de elita culturală, politică sau socială de la București, cât și de 90% din populația României. În ceea ce privește R. Moldova, la acest moment, cel puțin 30% din cetățenii noștri își doresc Reunificarea și numărul unioniștilor este în creștere. Unirea este un proces ce se derulează pe mai multe paliere, cum ar fi cel al dreptului internațional, economic, militar, fiscal-bancar, societal etc. Ea nu doar că e posibilă, ci inevitabilă. De aceea problema nu se mai pune dacă, ci când va avea loc, dar îmi este greu să dau o dată... Totuși, cred că va avea loc mai repede decât cred adversarii noștri. Motivele din care a întârziat Unirea nu țin doar de elitele politice de la Chișinău sau București. Fără îndoială, există și vina noastră, dar nici populația R. Moldova nu a fost pregătită pentru acest pas. Să nu uităm că jugul sovietic încă își spune cuvântul. În plus, trebuie să amintim că războiul de pe Nistru din 1992 a fost declanșat de Rusia tocmai pentru a stopa apropierea de România. Întreținerea secesionismului în UTA Găgăuzia a fost declanșată și sprijinită de Rusia cu același scop. Cu toate astea, s-au făcut și se fac pași importanți pe drumul Unirii. Trebuie să învățăm din erori, să căutăm soluții și să credem cu tărie în dreptul nostru de a fi alături de frații din România, într-o singură țară. Glumind, aș putea să vă spun că cel care va răspunde la întrebarea de ce sunt dezbinați unioniștii ar merita Premiul Nobel, căci această dezbinare nu este una naturală. Unioniștii au fost de-a lungul timpului ținta unor forțe externe, după cum a fost cazul Iurie Roșca. Prin urmare, dezbinarea noastră vine și din faptul că Unirea nu a fost asumată la modul real. Or, nu poți face Unirea dacă nimeni din România nu te recunoaște ca partener. Mai important ca unificarea partidelor declarate unioniste, dar nerecunoscute în România, este unificarea electoratului unionist. Nu toți care se declară unioniști sunt unioniști. Cred că, fără colaborare cu partidele și instituțiile de peste Prut, nici electoratul, nici formațiunile unioniste nu se vor unifica. Unirea cu România se va face doar împreună cu România!-De ce nu s-a făcut Unirea până acum? Bună întrebare, dar nu știu de ce mi-ați adresat-o mie. Voi răspunde strict juridic. Din 1994, odată cu adoptarea Constituției R. Moldova, este prevăzut expres că tot ce ține de suveranitatea țării se decide exclusiv prin referendum de către majoritatea cetățenilor cu drept de vot. Nu există o altă procedură pentru a efectua alte schimbări care afectează acest principiu. Aspectele politice nu le voi comenta. Suntem un stat independent, suveran, integru, unitar și cred că aceste discuții pot mai mult să dăuneze, decât să ajute la dezvoltarea R. Moldova. Acum trebuie să ne concentrăm mai mult pe subiectele strict necesare, pe creșterea nivelului și calității vieții oamenilor, iar Unirea să o facem așa cum a spus dl prim-ministru Filip. Adică, să avem o circulație liberă, o piață de muncă, o piață energetică unică, o piață de telecomunicații comună. Astfel cetățenii vor simți cel mai bine apropierea celor două maluri ale Prutului. Nu trebuie să uităm că avem regiunea transnistreană și autonomii și că aceste discuții pot dăuna integrității teritoriale a R. Moldova. Partidul Democrat și-a propus să evite discuțiile geopolitice, care dăunează. Noi ne vom concentra pe un deziderat foarte clar, Pro-Moldova, ceea ce înseamnă să avem relații bune cu vecinii și un parcurs european, dar întâi de toate să ne păstrăm identitatea și demnitatea națională, să ridicăm nivelul de trai al cetățenilor. Sondajele arată că 10% din populația țării susțin dezideratul Unirii și eu le respect alegerea. Apropo, să știți că destinația mea preferată de călătorie sau vacanță este România și am sentimente călduroase față de această țară. Totuși, fiind demnitar, sunt obligat să respect Constituția.Există un motiv obiectiv, din cauza căruia Unirea nu a fost înfăptuită. Conștiința identitară românească în acest spațiu a fost grav afectată de aproape două sute de ani de apartenență la un spațiu colonial, fiindcă Basarabia a fost o colonie a Rusiei și aici a avut loc o deznaționalizare feroce, produsă prin intermediul rusificării. Al doilea motiv este că în R. Moldova niciodată nu a existat o politică de stat direcționată pe cultivarea identității naționale autentice a populației. Fără o astfel de politică, procesul de deșteptare națională este unul anevoios și lent. Lipsa acesteia se explică prin deficiențele caracteristice clasei politice, care se manifestă inclusiv în zona forțelor politice autoproclamate unioniste. La prima etapă, vorbesc despre Frontul Popular (PPCD), care a fost îmbibat de agenți ai KGB-ului, care au deturnat politicile acestui partid pe direcția ostilă identității naționale. Aici mă refer la unele personaje din conducerea acestui partid, care se proclamau unioniști, dar promovau o politică de subminare și discreditare a ideii de Unire. Apoi electoratul unionist a fost preluat de către Partidul Liberal, la conducerea căruia, în mare parte, au venit niște profitori de rând și care au exploatat în interes personal sau de grup ideea unionismului. De aici constatăm că forțele unioniste din R. Moldova nu au avut șansa de a avea reprezentanți politici pe potriva calității acestei părți a societății. Astăzi, marea problemă este în ce măsură va apărea o nouă generație de politicieni, care ar putea să reflecte adecvat interesele unioniștilor. Totuși, chiar dacă există suficienți profitori politici care folosesc ideea Unirii în scopuri mercantile și la București, și la Chișinău, și nu se gândesc la consolidarea identității românești, pe ambele maluri ale Prutului există dorința de reunificare. Unirea este inevitabilă, este logica istorică. Iar dacă românii, care locuiesc în spațiul Moldovei, la est de Prut, nu și-au pierdut sentimentul autoconservării, n-au cum să nu înțeleagă că unica lor posibilitate de supraviețuire ca națiune este reunificarea hotarelor. Problema e că nu se știe cât de repede se va produce acest lucru, dar cred că ne apropiem de momentul în care în R. Moldova se acumulează masa critică de persoane care au conștiință românească și sunt capabili să trimită în Parlament reprezentanții săi, care vor vorbi de la tribună, reieșind dintr-un program național românesc, asumat politic. Aceasta înseamnă că deja se conturează intervenția politicii de stat în zona edificării și consolidării identității naționale. Iar atunci când statul va începe să promoveze politici de consolidare a identității românești, ne vom apropia vertiginos de momentul în care Unirea celor două maluri ale Prutului se va produce în mod evident.

P.S. Apelat de TIMPUL, în repetate rânduri, Mihai Ghimpu, liderul Partidului Liberal, unul dintre cei mai aprigi promotori ai ideii unioniste, nu ne-a răspuns la telefon.