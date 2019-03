Cer variabil în toată ţara. Câte grade vor indica termometrele / Iarna nu se va reține mult în Moldova (INFOGRAFIC ÎN TIMP REAL)

Renault îşi propune să reînceapă discuţiile cu Nissan în următoarele 12 luni, ca un prim-pas în crearea unui conglomerat auto major. Planul lor include şi o ofertă de achiziţie pentru Fiat Chrysler, potrivit unui raport Financial Times, citat de Bloomberg. crearea...

Ministerul Afacerilor Interne și Comitetul de Investigații al Rusiei (SKR) au inițiat anchete în urma informațiilor aparute in presa locala si federala despre o bataie în masa care a avut loc între doua servicii ale forțelor de ordine din capitala Kalmîkiei, Elista,...

Filiala rusă a Ford Motors Co, Ford Sollers, va închide două fabrici de asamblare şi o fabrică de motoare din Rusia, părăsind astfel piaţa autohtonă a autovehiculelor pentru pasageri, informează Reuters.

Love, Death + Robots este o serie animată de optsprezece episoade create de către Tim Miller. Regizorul din spatele lui „Deadpool”. Din ce am putut deduce, episoadele nu au o legătură directă între ele. Deși nu este exclusă ideea că ar face parte din același univers....

Kebapul de post nu te va face deloc să simţi lipsa cărnii. Este ideal chiar şi pentru vegetarieni sau vegani, iar reţeta este extrem de simplă, rezultatul este gustos şi cu siguranţă nu te vei opri la o singură porţie. Să mai spunem şi că are foarte puţine grăsimi? Este gata...

Simona Halep, nr. 3 WTA, trebuie să o învingă pe cehoaica Karolina Pliskova, nr. 7 mondial, pentru a ajunge în finala Miami Open 2019 și pentru a redobândi astfel titlul de lider WTA. Duelul între cele două sportive din semifinalele competiției are loc în...

În Capitală, astăzi se vor înregistra şapte de grade Celsius. În următoarele zile, noaptea termometrele vor indica între minus cinci grade şi plus şapte, iar ziua, maximele vor urca până la 17 grade.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)