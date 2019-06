Ceramică pictată de la Începutul Lumii, din cultura Vădastra, descoperită de istoricul Aurelia Grosu la Slatina, pe strada Aleea Tineretului, unde urmează să se construiască un bloc de locuinţe. Foto

Despre vasul întreg din fotografia din deschidere un comentator semnalează: “Pare un vas de Epoca Bronzului, m-am gândit chiar la o amforă funerară Verbicioara”. “Nu este exclus! În preistorie totul este posibil! Am lăsat pământul în vas pentru analize mai amănunțite”, răspunde doamna Aurelia Grosu.

“CERAMICĂ PICTATĂ CULTURA VĂDASTRA – marea descoperire a cercetărilor de pe vatra arheologică a Slatinei (5 500-4 500 a. Hr) Astăzi, locuința 2 ne-a oferit descoperiri surprinzătoare: dimensiunea mare a locuinței suprapusă peste o groapă, abundența și varietatea materialului ceramic, unelte din piatră și silex, râșnițe etc. Ceea ce particularizează cultura neolitică Vădastra este ceramica; meșterii olari au atins perfecțiunea în modelarea vaselor decorate în tehnica inciziei-exciziei, încrustată masiv cu substanță albă pentru tipurile ceramice cu destinație specială. Ornamentica predilectă constă în spirale, meandru, romburi, triunghiuri ce acoperă ingenios întreaga suprafață exterioră, uneori și interioară. Geometrismul perfect, de un mare efect artistic, este completat cu motivul „în ferăstrău” sau „dinți de lup”.

