Cercetătorii au decis: dragostea te îngrașă cu 6 kg pe an

Aproape toată lumea se îngrașă atunci când se află într-o relația iar acest fapt este confirmat de știință. Cercetătorii cred că dragostea și fericirea ne determină să punem câteva kilograme pe noi, iar motivul a fost explicat chiar de aceștia. Dragostea trece prin stomac, la propriu. Atât pentru bărbați, cât și pentru femei. De altfel, există și un alt studiu care confirmă teoria: „Mănânci cu 35% mai mult atunci când servești masa cu cineva care îți place”.



Un studiu realizat de cercetătorii de la American Psychological Association a scos la iveală faptul că o relația fericită ne îngrașă. Timp de 4 ani, oamenii de ștință au monitorizat 169 de cupluri căsătorite. În acest timp au urmărit variațiile în înălțime, greutate, gradul de fericire și nivelul de stres în cuplu. S-au luat în calcul două teorii. Prima susținea faptul că dacă ești fericit nu te îngrași, pentru că nu ai motive să mănânci ca să-ți hrănești emoțiile negative. A doua teorie spunea că atunci când te afli într-o relație și iubești, te îngrași, pentru că nu mai pui accent pe aspectul fizic. La final s-a confirmat a doua teorie.

Iar în cazul cuplurilor căsătorite, situația este și mai evidentă. Știți bine zicala „adio dietă, am verighetă”. Așa s-a stabilit că femeile, cele mai multe dintre ele, au tendința de a mânca mai mult atunci când sunt fericite. Atât de mult încât în primul an de căsătorie câștigă 3 – 4 kilograme.





Unele dintre cercetările realizate anterior sugerează că oamenii tind să fie mai sănătoși atunci când sunt mulțumiți de relația lor. De aceea se mai spune că o soție fericită înseamnă și o viața sănătoasă. În contrast cu acest lucru, o altă teorie a atras atenția cercetătorilor. Ei cred că persoanele care sunt mai puțin fericite în relațiile lor vor încerca probabil să aibă mai multă grijă de sănătatea și aspectul lor fizic. Deci atunci când un soț este mulțumit de relația lui, este foarte puțin probabil ca el să-și păstreze greitatea, pentru că nu intenționează să divorțeze. Se simte confortabil și fericit în căsnicia sa.

Revista științifică PLOS One a publicat recent un studiu care a fost realizat pe parcursul a 10 ani. Au fost implicați 15.001 de australieni pentru a determina dacă persoanele aflate într-o relația se îngrașă mai repede decât cele care sunt singure. Teoria a fost confirmată! Coordonatorul studiului – Stephanie Schoeppe – a declarat că celibatarii s-au îngrășat mai puțin – în medie 1,8 kg pe an, decât cei implicați într-o relație, care au câștigat în medie 5,8 kg în fiecare an. De ce această diferență?

Datele, care au fost colectate în perioada 2005-2014, au arătat că cuplurile au avut tendința să bea mai puțin alcool, să fumeze mai puțin și să privească mai puțin la televizor. De asemenea, au mâncat mai puțină mâncare de tip fast-food decât persoanele singure, dar cântăreau mai mult. Atunci când persoanele aflate într-o relație nu mai au nevoie să arate bine și să fie slabe pentru a atrage un partener, se simt mai bine dacă mănâncă mai mult sau dacă mănâncă mai multe alimente bogate în grăsimi și zahăr. Iar dacă mai au și copii, ele să mănânce resturile sau gustările lor.