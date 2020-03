Cercetătorii cer Guvernului să CREASCĂ DRAMATIC numărul de testări rapide pentru a ține epidemia de coronavirus sub control: ”Peste 2-3 săptămâni va fi prea târziu”

Doi cercetători români cer guvernului să înceapă o campanie agresivă de testare a populației cu teste rapide, după modelul din Coreea de Sud, pentru a putea ține sub control răspândirea rapidă a epidemiei de coronavirus. Valentin Pârvu și Mihaela Pârvu arată că România mai are o fereastră de oportunitate extrem de mică, de doar 2-3 săptămâni, înainte ca situația să scape de sub control, ca în Italia și Spania. Cei doi arată că sunt gata să facă un proiect pilot în Sibiu cu teste rapide și explică modul în care poate fi folosită această tehnologe.

În R. Moldova au fost testate în jur de 400 de persoane, din care 36 au fost declarate ca fiind infectate.

Valentin Parvu, PhD. Statistician cu 16 ani de experienta in USA cu FDA si cu in-vitro diagnostics. Chief statistician pentru Becton Dickinson Diagnostics division de 4 ani.Mihaela Parvu, MD – specialist in Internal Medicine si Infectious Disease, USA, licentiata in NY State

Ce dorim: sa incepem agresiv o testare în masă (population screening) in Sibiu cu teste rapide de SARS-COV2 care sa poata permite un „curve flattening”. Screen, then isolate. Asta inseamna sa testam mult mai mult decat doar simptomatici cu contact de COVID, ceea ce poate insemna mii de teste in fiecare oras, ceea ce nu poate fi facut cu capacitatea actuala a aparatelor Real Time PCR. Modelul nostru e Coreea de Sud, care desi n-a limitat miscarea populatiei intr-un mod asa agresiv precum China, a reusit sa isi tina epidemia in sah.



Bineinteles, daca guvernul doreste, poate aplica aceasta strategie national – noi ne donam expertiza Romaniei si Sibiului pro-bono. In Sibiu intentionam sa gasim firme private care sa ajute prin testare IGM/IGG.

Stim ca PCR e golden standard, dar peste 2-3 saptamani va fi prea tarziu pentru aceste masuri fiindca focarele vor fi prea mari si multe: vezi cazul USA – acum fiecare stat (judet) poate aproba propriul test fiindca nu mai pot tine la nivel central pasul cu avansul rapid al pandemiei: Din cate intelegem noi, in Romania acum se testeaza simptomatici plus contact stiut cu SARS-COV2. Ne gandim sa sugeram:



1. Cei care sunt testati acum (prioritatea unu – probabil statul va continua asta daca va avea teste)

2. Cei veniti in Sibiu din zone endemice (zone rosii) care sunt asimptomatici

3. Viroze respiratorii, chiar daca nu indeplinesc criteriile de mai sus

4. Orice alt pacient pentru care doctorul de familie crede ca ar putea avea SARS-COV2

Performantele statistice ale unui test trebuie intelese altcumva in plina pandemie decat in „normal times”. E mai bine sa ai un test rapid si ieftin care sa ajunga la cat mai multa populatie, pentru a permite izolarea si carantina eficace a cat mai multi (oricum pierzi multi).

Testul de la Snibe Diagnostics e bun pentru asa ceva. E in regula daca ai false positives – doar ii izolezi, nu le faci proceduri medicale agresive. E in regula daca ai false negatives – oricum cu PCR ai false negatives din cauza recoltarii si mai ales ai false negatives in populatie pentru ca testezi doar segmente mici din populatie (deci practic pe cei netestati ii asumi negativ implicit).

Rezultatul acestui Snibe test poate fi „suspicios de COVID”, iar definitia actuala de caz folosita in Romania poate fi folosita in continuare pentru statistici oficiale – noi doar facem screening pentru suspiciosi de SARS-COV2 pentru a-i izola cel mai bine (armata, politia si alte resurse pot fi alocate mai eficient catre acestia).

Nu va ganditi la cum arata Romania acum – tot asa aratau Spania, Franta si alte tari acum aproximativ 2 saptamani. Hai sa facem un plan agresiv de testare si sa facem Romania sa arate precum Coreea de Sud peste 4 luni (adica o epidemie tinuta cat de cat in sah – oricum va fi foarte mare).

Valentin Parvu, PhD

Mihaela Parvu, MD”