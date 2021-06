PAS are sfătuitori nemți nedeclarați, la momentul oportun voi da și numele lor, PSRM are sfătuitori ruși nedeclarați de la Kremlin, AUR are români cu dublă cetățenie candidați și are o problemă.

SIS-ul face poliție politică și acest lucru este știut. Nimic nu se schimbă în Republica Moldova. Cerem președintelui Maia Sandu să ia atitudine și să îl demită pe Alexandru Esaulenco, directorul care a transformat SIS-ul într-o sucursală a FSB-ului Federației Ruse și a KGB-ului transnistrean trebuie înlăturat de urgență. Președintele Republicii Moldova, cel pe care mi-am pus ștampila de vot să se dezică de o așa atitudine și să arate că nu este părtașă a acestor acte ilegale.

PAS are sfătuitori germani, PSRM are sfătuitori ruși și ei se plimbă nestingheriți nu doar prin sediile PSRM dar și prin instituțiile publice. Nimeni nu îi vede, nimeni nu îi aude.

AUR are aduși în echipa de campanie specialiști din România, dar atenție: moldoveni cu dublă cetățenie, cei care au fost implicați și în campania din România printre care și eu, iar SIS-ul vede o problemă. Pentru SIS milionul de moldoveni care acum sunt în Uniunea Europeană și România datorită cetățeniei românești și pentru că și-au asumat că sunt români, reprezintă deja "cetățeni străini". Din punctul lor de vedere nu am avea ce căuta în echipa de campanie cu experiența noastră, nu am avea ce căuta pe lista electorală sau în partidul AUR din Republica Moldova. În curând SIS-ul și oligarhia de la Chișinău va interzice milionului de moldoveni cu dublă cetățenie și să voteze, adică să se aleagă doar ei între ei dacă se poate, cei din Uniunea Europeană și România doar să trimită bani ca să fie de furat.



Ciprian Ciubuc, deputat AUR, născut în R. Moldova

Maia Sandu și Igor Dodon - două fețe ale aceleiași monede