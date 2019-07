Cernobîl, după 30 de ani: sfârșitul catastrofei care a marcat Europa mai mult ca orice

...Îmi amintesc de inundațiile din iulie 2010: am fost la Nemțeni, apoi la Obileni în chiar ziua când apele amenințau să treacă șoseaua care leagă aceste două sate. S-a scris și s-a vorbit mult despre acele zile dramatice, pline de – nu exagerez! – eroismul unora și lașitatea...

35.796 de basarabeni au fost deportaţi in doar cateva ore

Acum un an am comemorat la Guvern victimele deportărilor citind numele tuturor celor despre care se știe că au fost deportați în noaptea dintre 5 și 6 iulie: 40 de mii de persoane.

Oficiali militari din cadrul NATO analizează posibilitatea modernizării sistemelor antibalistice din România și Polonia cu scopul de a contracara noile rachete cu rază intermediară de acțiune dezvoltate de Rusia, relatează The New York Times, citând mai mulți oficiali din...

Grădinița din oraș are 130 de copii în prezent – cu 230 mai puțini decât înainte de explozie. „Copiii au fost evacuați împreună cu profesorii către zonele curate”, a zis manager-ul grădiniței, Tatiana Kravchenko. „În trei luni am fost trimiși înapoi, și aveam doar 25 de copii. Într-un final, oamenii s-au întors, copii noi s-au născut și încet-încet grădinița a început să se umple din nou. Acum avem 130 de copii aici”.

Pe măsură ce apa s-a transformat în abur, presiunea din interior a crescut. Când operatorii și-au dat seama ce se întâmplă, era deja prea târziu. O explozie de abur a dat la o parte violent capacul reactorului. Aerul a pornit astfel un foc care a ars vreme de zece zile, trimițând un nor radioactiv de fum și praf deasupra Europei.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)